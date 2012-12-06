مشارکت و همراهی مردم کردستان عامل کاهش تصادفات جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قنبری ظهر پنجشنبه در رزمایش مجریان طرح زمستانی پلیس راه و راهور فرماندهی انتظامی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان چهار سال متوالی است که در بحث کاهش تلفات جانی و تصادفات در محورهای مواصلانی بین شهری جزو استان های برتر کشور است و این نشان دهنده فرهنگ بالای مردم در رعایت نکات ایمنی است.

وی با بیان اینکه در وقوع حوادث و پیشگیری از تصادفات سه عامل راه، وسیله نقلیه و انسان دخیل هستند، افزود: خوشبختانه مردم استان با توجه به درک بالای خود توانسته اند در کاهش تصادفات و مرگ و میر در جاده ها موثر باشند و انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان ادامه داد: پلیس راه نیز طی چند سال اخیر تلاش های بسیاری را انجام داده است و با برنامه ریزی های مناسب و ایمن سازی محورهای مواصلاتی نقش بسزایی در کاهش این آمار داشته است.

قنبری یادآور شد: با توجه به ایمن سازی جاده های استان توسط عوامل پلیس راه و راهداری استان نیاز است مردم نیز همچون گذشته با فراهم کردن تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی خودروهای خود پلیس راه را یاری دهند.

رزمایش مجریان طرح زمستانی پلیس راه و راهور فرماندهی انتظامی استان کردستان با حضور مسئولان ادارات کل راه و شهرسازی و راهداران، حمل و نقل و پایانه، اورژانس، هلال احمر و امدادگران، یگان امداد، آتش نشانی و امداد خودرو آغار شد.

گفتنی است با توجه به شروع فصل سرما در استان کردستان پلیس راه، راهداری، هلال احمر و دیگر عوامل اجرایی یگان های امدادی و خدمت رسان خود را در محورهای مواصلاتی سطح استان مستقر می کنند.