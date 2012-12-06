شکار پهپاد متجاوز آمریکایی توسط سپاه / مشایی از دفتر رئیس جمهور رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در اواسط هفته جاری فرمانده نیروی دریایی سپاه از شکار یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.

یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که در چند روز گذشته با هدف شناسایی و جمع آوری اطلاعات در حال گشت زنی در منطقه عمومی خلیج فارس بود، به محض ورود به حریم فضای جمهوری اسلامی ایران در تور یگان های پدافندی و سامانه های کنترلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفتار و در اختیار گرفته شد.





در این خصوص فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه این پهپاد از نوع اسکن ایگل (ScanEagle) بوده است، گفت: این گونه پرنده ها معمولا از روی ناوهای بزرگ به پرواز در می آیند.

تقی‌پور از وزارت ارتباطات رفت/ نیکزاد سرپرست وزارتخانه ارتباطات شد

رییس جمهور در احکام جداگانه‌ایی علی نیکزاد را با حفظ سمت بعنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا تقی پور را پس از برکناری از تصدی این وزارتخانه بعنوان مشاور خود در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

مشایی از دفتر رئیس جمهور رفت/ احمدی نژاد:همکاری با مشائی را هدیه الهی می دانم

رئیس جمهور در احکام جدا گانه ای اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان مسوول دبیر خانه جنبش عدم تعهد و سید حسن موسوی رابعنوان مشاور و رئیس دفتر رییس جمهور برگزید.

احمدی نژاد در حکم مسئولیت جدید مشائی نوشت: اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی و همکاری با شما را برای خود هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم.

مشکلات اقتصادی اخیر ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مجلس نهم توجه بسیاری به مسائل اقتصادی دارد بیان داشت اگر دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر اساس قانون عمل می کرد، دیگر مشکلات اقتصادی اخیر بوجود نمی آمد.

وی با اشاره به تورم و گرانی هایی اخیر اضافه کرد: اگر به تولید داخل توجه کنیم می توانیم به طور معقول بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم.

لاریجانی با بیان این مطلب که قوانین تصویبی مجلس تاثیر زیادی بر قیمت ها گذاشت، بیان داشت: به عنوان مثال مجلس به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها ورود پیدا کرد و جلوی اجرایی شده آن را گرفت زیرا با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور داشت دیگر ظرفیتی برای گرانی مجدد حامل های انرژی نبود و یکی دیگر از این موارد درآمدهای حاصل از فروش ارز بود که این باید صرف تکمیل بودجه و در صنعت خرج شود که مجلس روی آن نظر داشت.

مخالفت کمیسیون صنایع با ادغام وزارت ارتباطات/ طرح دوفوریتی برای جلوگیری از ادغام‌ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این کمیسیون مخالف ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: طرح دو فوریتی مبنی بر اینکه تا یک سال آینده از هرگونه ادغام جدیدی پیشگیری شود به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قرار شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص موضع گیری کند، افزود: احتمال دارد دولت با ارائه لایحه‌ای به دنبال ادغام وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی باشد و حتی وزارت‌خانه‌ای مثل وزارت نیرو هم با این دو وزارت‌خانه ادغام شود و عنوان وزارت زیربنایی را برای وزارت‌خانه‌ای که نیکزاد قصد قبول سرپرستی آن را دارد، برگزیده شود.



وی با اعلام موضع کمیسیون صنایع مبنی بر مخالفت با انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: به این دلیل که بسیاری از وظایف وزارت ارتباطات حاکمیتی است، کمیسیون مخالفت شدیدی با ادغام وزارت‌خانه‌ها داشت.



مشکل آمریکا در مذاکرات بکارگیری منطق زور به جای استدلال است



دبیر شورای عالی امنیت ملی توسل آمریکا به راهبرد فشار در کنار گفتگو را نشانه ضعف منطق آن دولت و بکارگیری زور به جای استدلال دانست و با اشاره به پیشنهادهای منطقی ایران در مذاکرات مسکو به 5+1 و انتظار جامعه جهانی برای پاسخ منطقی این کشورها تاکید کرد: آمریکا باید به افکار عمومی درباره این تاخیر 6 ماهه پاسخ دهد.

هفت عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان معرفی شدند



عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در اجرای ماده 2 قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین میان دوره‌ مجلس خبرگان رهبری در جلسه اخیر شورای نگهبان انتخاب شدند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله محمد یزدی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی ، محسن اسماعیلی، و محمدرضا میرشمسی به عنوان اعضای این هیات انتخاب شده اند.

جزایر سه‌گانه جزء ابدی خاک ایران بوده و خواهد بود



سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر مسئولان اماراتی با تأکید بر اینکه جزایر سه گانه ایرانی جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود، گفت: تکرار ادعاهای بی اساس تأثیری بر واقعیت های موجود نخواهد داشت.





مهمان پرست با تاکید بر اینکه طرح اینگونه مسائل تنش آمیز کمکی به روابط و منافع مشترک نخواهد کرد، ابراز امیدواری کرد دولت امارات در جهت همکاری ها و همگرائی منطقه ای که در راستای خدمت به منافع کشورها و مردم آن و تحکیم ثبات و امنیت این منطقه حیاتی است، حرکت کرده و از دامن زدن به اینگونه مسائل در شرایطی که منطقه خلیج فارس نیاز به آرامش و صلح برای توسعه و شکوفائی اقتصادی دارد، اجتناب کند.

انتقاد سلطانیه از اقدامات خلاف مقررات ان.پی.تی آمریکا و اسرائیل



علی اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل تخلفات آشکار از قوانین بین المللی و عدم عضویت در ان.پی.تی با این کنفرانس مخالفت کرد و آمریکا هم بعنوان حامی این رژیم، یکجانبه خواستار تعویق کنفرانس شد.

وی افزود: این امر خلاف مصوبه کنفرانس ان.پی.تی در نیویورک است، زیرا هیچ یک از کشورهای برگزار کننده اجازه ندارند چنین تصمیمی را اتخاذ کنند.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کردند و جزئیات این طرح در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 144 رای موافق، 91 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 253 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.



عمده اشکال مخالفان به این طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان است که از جمله آن این است که در این طرح شروطی برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن مدیر و مدبر بودن و رجال مذهبی و سیاسی بودن کاندیداها از طریق تاییدیه گرفتن از مقامات و مسئولان اجرایی و کشوری ممکن است.



