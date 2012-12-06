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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

قاضی پور خبر داد:

بررسی وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز در مجلس

بررسی وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز در مجلس

تبریز –خبرگزاری مهر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه ماشین سازی تبریز در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تشکیل جلسه ای روز یکشنبه هفته آینده مشکلات ناشی از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بررسی می شود.

عضو شورای رقابت و نظارت بر خصوصی سازی در مجلس اظهار داشت: واگذاری صنایع مادر مخصوصا کارخانه ماشین سازی تبریز لطمات زیادی به صنعت منطقه شمالغرب کشور می زند.

قاضی پور افزود:دراین جلسه معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن و همچنین نمایندگان مردم تبریز در مجلس، مدیر عامل بانک صادرات، و رئیس کل سازمان خصوصی سازی شرکت می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی علت تعویق 9 ماهه در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به بانک صادرات ایران در دستور کار این جلسه قرار دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسه تخصصی روند کنونی این واحد صنعتی تغییر کند.

کد مطلب 1759461

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