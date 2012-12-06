بررسی وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه ماشین سازی تبریز در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تشکیل جلسه ای روز یکشنبه هفته آینده مشکلات ناشی از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بررسی می شود.

عضو شورای رقابت و نظارت بر خصوصی سازی در مجلس اظهار داشت: واگذاری صنایع مادر مخصوصا کارخانه ماشین سازی تبریز لطمات زیادی به صنعت منطقه شمالغرب کشور می زند.

قاضی پور افزود:دراین جلسه معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن و همچنین نمایندگان مردم تبریز در مجلس، مدیر عامل بانک صادرات، و رئیس کل سازمان خصوصی سازی شرکت می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی علت تعویق 9 ماهه در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به بانک صادرات ایران در دستور کار این جلسه قرار دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسه تخصصی روند کنونی این واحد صنعتی تغییر کند.