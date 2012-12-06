معلولین با اراده پولادین مشکلات و محدودیتها را پشت سر گذاشته ‌اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح پنجشنبه در دیدار با معلمان و دانش آموزان مدارس استثنائی استان قزوین با اشاره به 13 آذر روز جهانی معلولین اظهارداشت: این روز نمادی برای قدردانی از معلولان پرتلاش و همچنین شناخت استعدادهای فراوان این قشر از جامعه به شمار می ‌رود.

وی، با بیان اینکه معلولان به ظاهر شاید از حیث شرایط جسمانی کم توان باشند اما کارهای بسیار بزرگی را انجام داده‌اند.

افزود: معلمانی که در این عرصه فعالیت می کنند دو وظیفه شکوفا کردن استعدادهای این قشر از جامعه و تربیت آنها را برعهده دارند.

عجم تصریح کرد: هیچ چیز در این جهان بی‌ حکمت نیست و قطعا تمام رویدادهای این جهان با اراده الهی و نظر و حکمت حضرت حق صورت می‌ گیرد.

وی بیان کرد: همه در مقابل اراده الهی تسلیم هستیم و زمانی که این امر رخ داد گره تمام موانع مرتفع می ‌شود.

استاندار قزوین، معلولیت را دارای حکمتی دانست که فهم آن برای بشر غیرقابل درک است.

وی، اراده و پشتکار معلولان را مورد تقدیر و ستایش قرار داد و گفت: قطعاً این اراده و پشتکار بازگشای مسیر توسعه ‌ای برای این قشر از جامعه خواهد بود.

وی افزود: دانش آموزان معلول یک الگویی برای جامعه به شمار می ‌روند.

عجم، نگاه جامعه را به معلولان مثبت ارزیابی کرد و گفت: نگاه جامعه به معلولان عوض شده چرا که جامعه امروز معلولان افرادی توانمند و دارای پشتکار بسیار بالا می دانند.

وی، آموزش و پرورش را نمادی برای احیای ارزشهای کشور دانست و بیان کرد: لذت خدمت به شما معلولان برای مسئولان بسیار شیرین و لذت‌بخش است.