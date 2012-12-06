10 مشاور به مناطق زلزله زده زهان اعزام شدند

محمدحسن اکبری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام شش تیم مشاوره و مددکاری در منطقه خبر داد و بیان داشت: 10 نفر مشاور و مددکار خدمات مشاوره بعد از بحران را برای زلزله زدگان ارائه می دهند.

وی همچنین از پذیرش کودکان و سالمندان بازمانده در این زلزله خبر داد و گفت: کار جستجوی افراد بازمانده از خانواده های زلزله زده ادامه دارد و کودکان و سالمندانی که خانواده خود را از دست داده اند پذیرش می شوند.

اکبری مطلق همچنین از اعزام یک تیم سیار اورژانس اجتماعی و مایحتاج مورد نیاز به مناطق زلزله زده خبر داد.

اکبری مطلق همچنین اظهار داشت: 185 خانواده در این منطقه تحت حمایت سازمان بهزیستی بوده اند که تاکنون 22 خانواده شناسایی شده اند.

وی اضافه کرد: در بررسی های انجام شده خانه های 15 خانوار مددجوی بهزیستی آسیب دیده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا ستاد بحران استان در سه شهرستان بیرجند، قاین و آرین شهر تشکیل و رئیس بهزیستی حاجی آباد به عنوان مدیر معین انتخاب شده است.