سارقان مسلح خودرو در شیراز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان شیراز از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از خیابانهای جنوب غربی این شهرستان مطلع و پس از حضور در محل مشاهده کردند فردی به نام "الف –ن" 20 ساله، بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده و در کنار بولوار بر روی زمین افتاده است.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات قانونی، جسد به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات ماموران در این خصوص آغاز و یکدستگاه خودرو پژو 405 که در محل قتل رها شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: در حین رسیدگی به این پرونده فردی به نام "ج –الف" به ماموران مراجعه و اظهار کرد خودرو کشف شده متعلق به وی است که در شب حادثه هنگامی که در کنار خیابان پارک کرده بودم دو نفر که قصد سرقت خودر من را داشتند، با چهره پوشیده از دو طرف خودرو درب را باز کرده و مرا تهدید به پیاده شدن از خودرو کردند، اما من پیاده نشدم و شخصی که سمت شاگرد ایستاده بود اسلحه شکاری را بر روی گونه ام گذاشت و تهدید به شلیک کرد که من با او درگیر شدم و ناگهان اسلحه شلیک و تیر به همدستش اصابت و سپس ضارب اقدام به فرار کرد.

سردار سجادیان گفت: ماموران با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی فرد قاتل را به نام "م –ک" شناسایی و متوجه شدند وی پس از آنکه اشتباها به سمت مقتول شلیک و او را به قتل رسانده با یک قبضه اسلحه جنگی سمینوف اقدام به خودکشی و به دلیل شدت جراحات از ناحیه فک چپ و گلو قادر به تکلم نبوده و هم اکنون بستری است.

وی بیان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مشخص شد در شب حادثه فرد دیگری به نام"س –خ" نیز همراه سارقان بوده که وی نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی فارس گفت: فرد دستگیر شده در شب حادثه راننده خودرو پراید متعلق به مقتول بوده که سارقان را در کنار خودرو پژه 405 پیاده و پس از آنکه همدستشان در این سرقت مسلحانه نافرجام به قتل می رسد از محل متواری می شوند.

سردار سجادیان گفت: در این رابطه فرد دیگری به نام "ف - ن" نیز که قاتل پس از قتل "الف –ن" به درب منزلش مراجعه و وی را به روستایش واقع در اطراف شیراز رسانده بود نیز توسط ماموران شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری خرده فروش موادمخدر در آباده

در بازرسی ماموران انتظامی آباده از منزل یک خرده فروش موادمخدر مقدار دو کیلو و 180 گرم تریاک کشف و فرد خرده فروش نیز دستگیر شد.

ماموران پلیس مبارزه باموادمخدر آباده با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی فردی را که در آن شهرستان اقدام به خرید و فروش موادمخدر می کرد شناسایی کردند. پس از هماهنگی با مقام قضایی از منزل این خرده فروش موادمخدر بازرسی و ضمن کشف مقدار دو کیلو و 180 گرم تریاک، 15 گرم سوخته تریاک و یک عدد ترازوی دیجیتالی توزین موادمخدر، این متهم را نیز به نام "غ –و" دستگیر کردند.