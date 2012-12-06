دستگاه های اجرایی تشریفات اداری برای سرمایه گذاران را به حداقل برسانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی اظهار داشت: برای دست یابی به نتایج مطلوب در حوزه های اقتصادی باید تحرکات مبتنی بر جذب سرمایه را مد نظر داشت.

پیگیری جذب سرمایه گذار خارجی به عنوان هدف راهبردی

فروزان مهر موضوع سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی را یکی از موضوعات راهبردی دانست که با جدیت دنبال می شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه گذار یک ظرفیت اقتصادی است افزود: در شرایطی که فضایی رقابتی برای جذب سرمایه گذار در دنیا بوجود آمده، برنامه ریزی برای جذب و استفاده بهینه از این ظرفیت یک اولویت مهم به شمار می رود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه گذاری در مناطقی صورت می گیرد که دارای ثبات و امنیت بالاتری است و سرمایه گذاری در آن از ریسک کمتری برخوردار باشد اظهارکرد: در شرایط اقتصادی موجود و با توجه به محدویت منابع و امکانات دولتی، استفاده از سرمایه های خارجی و منابع داخلی برای دست یابی به توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

برنامه ریزی رفع مشکلات سرمایه گذاران داخلی

وی اظهار داشت: در مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید برای رفع مشکلات سرمایه گذاران داخلی نیز به صورت جدی برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر چه راه اندازی این گونه مراکز مطلوب است ولی مهمتر از آن، برطرف کردن خلاهای قانونی موجود فراروی سرمایه گذاری است که برنامه ریزی برای برطرف کردن آن ضروری به نظر می رسد.

اعتماد به بخش خصوصی راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم هر چه فعال تر شدن مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصریح کرد: نمایندگان دستگاه ها به صورت ثابت و دائم و تام الاختیار در این ستاد فعالیت خواهند کرد و تمامی مجوز های لازم برای سرمایه گذاران از طریق این مرکز در سریعتر زمان ممکن اخذ در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی خواستار حضور جدی و پرنگ تر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این ستاد شد و گفت: تنها راه حل برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آنان است.

فروزان مهر از دبیرخانه ستاد خواست تا مبتنی بر سند آمایش سرزمین استان فرصت های سرمایه گذاری را احصا کرده و پس از بررسی های لازم آن رابرای ارائه به سرمایه گذاران آماده کند.