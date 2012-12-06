شرایط بد اقتصادی کتاب را از سبد کالای مردم حذف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته کرمانشاه شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب بود و این نمایشگاه شب گذشته به کار خود پایان داد. در این خصوص خبرنگار مهر گفتگوهایی را با شرکت کنندگان در این نمایشگاه ترتیب داده که در ذیل می آید.

مسئول غرفه انتشارات ایرانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: با این وضعیت اقتصادی هر چه جلوتر می رویم شرایط بدتر می شود و مردم کمتر به سمت مطالعه و خرید کتاب های کاغذی می روند.

سامان یاسین پور در خصوص فعالیت های این انتشارات گفت: همانطور که از اسم انتشارات پیداست فعالیت ما در زمینه طبیعت گردی و ایران شناسی و بعضا نجوم است.

وی افزود: چون انتشارات هایی که در این زمینه فعالیت می کنند خیلی کم هستند حضور انتشارات ایرانشناسی برای مردم جذابیت ایجاد کرده و استقبال از غرفه خوب است.

یاسین پور ادامه داد: طی سال های گذشته ما در نمایشگاه نماینده می فرستادیم اما به دلیل استقبال مردم از غرفه چند سالی است که مستقیما در نمایشگاه شرکت می کنیم.

وی افزود: انتشارات ایرانشناسی سالانه به طور متوسط چهار، پنج عنوان کتاب جدید به بازار عرضه می کند، کتاب خزندگان، قلعه دختران و چند عنوان دیگر که اکثر کتاب های تالیفی است از کتب جدید در این دوره است

وی ادامه داد: هدف ما از چاپ و انتشار کتب تالیفی ماندگاری در زمینه کتاب است و به استقبال بازار نمی رویم.

نماینده انتشارات ایرانشناسی در پایان گفت: فرهنگ کتابخوانی مسئله ایست که باید در جامعه نهادینه شود چرا که مطالعه یکی از نیازهای اصلی هر جامعه ای برای پیشرفت است، اما متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در کشور بیشتر یک شعار بوده و با این شرایط بد اقتصادی ضربه ای دیگر به کتاب و کتابخوانی وارد شده و مسئولین باید به این مسئله اهمیت بدهند و راه حلی برای مشکلات پیش رو بیاندیشند.

تیموری: نمایشگاه کتاب کرمانشاه متنوع بود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه طی بازدید از نمایشگاه کتاب نمایشگاه امسال را نسبت به دیگر سالها متنوع تر خواند و گفت: امسال غرفه ها دارای تنوع بیشتر، عناوین جدیدتر چاپ اول بود و در رابطه با کتاب نوجوانان توجه بیشتری شده بود.

مظفر تیموری نقد و بررسی و گفتمان هایی پیرامون مسائل روز را از اهداف برگزاری نمایشگاه ذکر کرد و گفت: برپایی نمایشگاه به منظور توسعه کتاب و کتابخوانی است و علاوه بر این دسترسی آسان مخاطبین به کتاب را فراهم آورده است.

وی در ادامه به سخنان رهبری دررابطه با اهمیت توجه به مقوله کتاب اشاره کرد و افزود: نمایشگاه بهار کتاب است لذا برای برپایی چنین نمایشگاهی می توان کتاب های تازه و متنوعی رابه بدنه جامعه تزریق کرد.

تیموری یکی از بسترهای مورد نیازبرای مطالعه در جامعه را ترو یج و توسعه فرهنگی درجامعه ذکر کردو گفت: حضور ناشران قوی و وهمچنین ارائه کتاب های موردنیاز طبق نظرسنجی های به عمل آمده درمنطقه صورت گیرد.

حیدری: استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب کرمانشاه نشان دهنده فرهنگ بالای مردم کرمانشاه است

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی گفت: استقبال خوب و بی نظیر مردم کرمانشاه از هشتمین نمایشگاه کتاب نشان از پتانسیل و فرهنگ بالای مردم استان کرمانشاه است.

غلامر ضا حیدری به خبرنگار مهر گفت: طی بازید ازغرفه ها شاهد استقبال خوب مردم از نمایشگاه بودم که این نشان ازپتانسیل فرهنگی استان کرمانشاه در مقوله کتاب و کتابخوانی دارد.

غلامرضا حیدری با اشاره به اینکه مسئولین ذیربط باید در امور فرهنگی و تقویت بسترهای فرهنگی در استان کرمانشاه توجه بیشتری داشته باشند، گفت: با توجه به پتانسیل فرهنگی موجود در کرمانشاه می طلبد مسئولین استان در جهت تقویت برگزاری نمایشگاه و نرم افزار ها تلاش بیشتری صورت دهند.

حیدری در ادامه با اشاره به جنبش نرم افزاری که موجب کاهش مطالعه کتاب کاغذی شده است، گفت: باید زمینه مطالعه مفید گسترش پیدا کند وهیچ چیزی جای کتاب را نمی گیرد.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب مردم بخصوص در زمینه کتب دینی از مراجع عالی قدر خوب است دست اندر کاران شرایط بهتری فراهم آورند.

وی ادامه داد: مسئولین باید کتاب های مورد نیاز قشرهای مختلف دراستان را فراهم آورند و در این بین توجه به کتب دانشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: باید تمهیداتی نیز در رابطه با برگزاری تشنگان علم و دانش در شهرستان ها فراهم شود و زمینه رفع شبهات جوانان و قشرهای دانشگاهی با توجه به هجمه های دشمنان در جامعه فراهم شود.