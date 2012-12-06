دانشجویان استعداد درخشان و برتر المپیاد در اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه محقق اردبیلی پیش از ظهر پنج شنبه در این مراسم موفقیت بیش از پیش آینده جامعه اسلامی را در گرو تلاشهای ارزنده دانشجویان و دانشگاهیان عنوان کرد.

مسعود گنجی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرانی مقدم، شهریاری و دیگر شهدای علمی ایران اضافه کرد: دانشجویان انسانهای آرمان گرا و ظلم ستیز هستند.

وی با بیان اینکه روز دانشجو به نوعی هفته جهاد علمی است، تصریح کرد: جامعه انتظار دارد دانشجویان در تمام عرصه های زندگی اعم از علم و اخلاق نمونه باشند تا الگویی برای نسلهای بعد خود تلقی شوند.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم با اشاره به تعابیر قرآنی و ائمه درباره دانشمندان، یکی از شرایط گرایش جامعه به سوی دانشجویان را مجاب کردن جامعه توسط آنان عنوان کرد.

حجت الاسلام علی نسب ادامه داد: انسانها با داشته های درونی خود ارزشهای جامعه را شکل می دهند و نهادینه کردن امور این چنینی اعم از شرافت، عدالت، آزادگی و وارستگی را به معرض نمایش می گذارند.

در پایان مراسم از دانشجویان دارای استعداد درخشان، المپیاد و رتبه اول ترمی سال تحصیلی 91ـ 90 با حضور رئیس دانشگاه محقق، رئیس بنیاد نخبگان استان و... تقدیر شد.

