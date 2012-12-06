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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

احمدی مقدم:

دلیل برکناری رئیس پلیس فتا / هرجا ظلمی شود باید با آن برخورد کنیم

دلیل برکناری رئیس پلیس فتا / هرجا ظلمی شود باید با آن برخورد کنیم

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده کل نیروی انتظامی گفت: رئیس پلیس فتا را تحت فشار رسانه ها برکنار نکردم بلکه اگر ظلمی رخ دهد باید با آن برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم، ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس فتای تهران را بخاطر اثر رسانه ها و تحت فشار رسانه ای برکنار نکردم بلکه اگر فردی خطایی کند باید به آن برخورد شود.

وی ادامه داد: در آخرت حساب و کتابی است اگر ظلمی در حق کسی شود باید با آن برخورد کنیم و در حق یک متهم نباید خطایی صورت گیرد.

احترام به مردم در عین قاطعیت بسیار مهم است

احمدی مقدم با بیان اینکه احترام به مردم در عین قاطعیت بسیار مهم است، اظهار داشت: باید به گونه ای فرهنگ سازی کنیم که زمانیکه پلیس با فردی برخورد می کند مردم حق را به پلیس دهند و بگویند حتما خطایی کرده است.

وی ادامه داد: غربی ها نمایش بازی می کنند زمانیکه قطاری از ریل خارج می شود وزیر مربوطه استعفا می دهد و چنین کاری باب شده است ما مسلمان هستیم باید بررسی کنیم مقصر و قاصر و خاطی باید شناسایی و هرکس در حد خطای خود با آن برخورد شود.

ماموران راهنمایی و رانندگی ویترین ناجا هستند

فرمانده کل نیروی انتظامی افزود: ماموران راهنمایی و رانندگی ویترین ناجا هستند، اگر رفتارشان با مردم استاندارد و متعالی باشد، قضاوت نسبت به کل نیروی انتظامی تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد را باید با جان بپذیریم و آن را هدیه ای از طرف مردم بدانیم، تصریح کرد: امروزه پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک ارگان فرهنگی شناخته می شود.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه در سومین دوره استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس حرف های جدیدتری باید زده و سطح کلاس ها باید پیشرفته تر شود، اضافه کرد: تعالی به معنای روزآمدی و به‌روزرسانی نیست بلکه هر ساله پیشرفت و ارتقائی باید ایجاد شود.

فرمانده کل نیروی انتظامی با بیان اینکه رفتار و احترام به دیگران دستور قرآنی است، گفت: پیامبر(ص) باید الگوی کامل همه ما باشد.

کد مطلب 1759475

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