دلیل برکناری رئیس پلیس فتا / هرجا ظلمی شود باید با آن برخورد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم، ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس فتای تهران را بخاطر اثر رسانه ها و تحت فشار رسانه ای برکنار نکردم بلکه اگر فردی خطایی کند باید به آن برخورد شود.

وی ادامه داد: در آخرت حساب و کتابی است اگر ظلمی در حق کسی شود باید با آن برخورد کنیم و در حق یک متهم نباید خطایی صورت گیرد.

احترام به مردم در عین قاطعیت بسیار مهم است

احمدی مقدم با بیان اینکه احترام به مردم در عین قاطعیت بسیار مهم است، اظهار داشت: باید به گونه ای فرهنگ سازی کنیم که زمانیکه پلیس با فردی برخورد می کند مردم حق را به پلیس دهند و بگویند حتما خطایی کرده است.

وی ادامه داد: غربی ها نمایش بازی می کنند زمانیکه قطاری از ریل خارج می شود وزیر مربوطه استعفا می دهد و چنین کاری باب شده است ما مسلمان هستیم باید بررسی کنیم مقصر و قاصر و خاطی باید شناسایی و هرکس در حد خطای خود با آن برخورد شود.

ماموران راهنمایی و رانندگی ویترین ناجا هستند

فرمانده کل نیروی انتظامی افزود: ماموران راهنمایی و رانندگی ویترین ناجا هستند، اگر رفتارشان با مردم استاندارد و متعالی باشد، قضاوت نسبت به کل نیروی انتظامی تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد را باید با جان بپذیریم و آن را هدیه ای از طرف مردم بدانیم، تصریح کرد: امروزه پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک ارگان فرهنگی شناخته می شود.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه در سومین دوره استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس حرف های جدیدتری باید زده و سطح کلاس ها باید پیشرفته تر شود، اضافه کرد: تعالی به معنای روزآمدی و به‌روزرسانی نیست بلکه هر ساله پیشرفت و ارتقائی باید ایجاد شود.

فرمانده کل نیروی انتظامی با بیان اینکه رفتار و احترام به دیگران دستور قرآنی است، گفت: پیامبر(ص) باید الگوی کامل همه ما باشد.