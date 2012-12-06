هوشمند کردن راه های کرمانشاه نقش موثری در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رزم طی بازدید از مرکز مدیریت راه های استان کرمانشاه واقع در محل اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان کرمانشاه در ارائه خدمات بهتر به شهروندان کرمانشاهی بسیار موثر دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که راهاندازی این مرکز برای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در سطح راه های استان کرمانشاه تأثیرگذار باشد.
رزم از تلاشهای صورت گرفته در اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان کرمانشاه به خاطر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان کرمانشاهی تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم مدیرکل حمل و نقل و پایانههای کرمانشاه نیز توضیحاتی در باره چگونگی فعالیت مرکز مدیریت راههای استان کرمانشاه داد و گفت: در حال حاضر تعداد 18 دستگاه دوربین نظارت تصویری در سطح راهها و پایانههای مرزی استان کرمانشاه نصب است و تصاویر آنها بصورت آنلاین و شبانهروزی به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه، ادارهکل راه و شهرسازی و مرکز مدیریت راههای کشور ارسال می شود.پ
بهمن خسروانی افزود: هم اکنون در 34 محور برون شهری استان کرمانشاه نیز دستگاههای ترددشمار برخط قرار داده شده و آمار تردد ناوگان بصورت آنلاین و 24 ساعته از طریق این دستگاهها ارسال میشود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای کرمانشاه در ادامه گزارش کاملی از روند فعالیتها و اقدامات انجام گرفته و نیز برنامههای در دست اجرا در بخش حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه ارائه داد.
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