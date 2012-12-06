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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

رزم:

هوشمند کردن راه های کرمانشاه نقش موثری در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی داشته است

هوشمند کردن راه های کرمانشاه نقش موثری در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی داشته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمانشاه گفت: هوشمند کردن راه‌های استان کرمانشاه در سال اخیر برای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی نقشی تأثیرگذار داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رزم طی بازدید از مرکز مدیریت راه های استان کرمانشاه واقع در محل اداره ‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه در ارائه خدمات بهتر به شهروندان کرمانشاهی بسیار موثر دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی این مرکز برای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در سطح راه های استان کرمانشاه تأثیرگذار باشد.

رزم از تلاش‌های صورت گرفته در اداره ‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه به خاطر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان کرمانشاهی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های کرمانشاه نیز توضیحاتی در باره چگونگی فعالیت مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه داد و گفت: در حال حاضر تعداد 18 دستگاه دوربین نظارت تصویری در سطح راه‌ها و پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه نصب است و تصاویر آنها بصورت آنلاین و شبانه‌روزی به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه، اداره‌کل راه و شهرسازی و مرکز مدیریت راه‌های کشور ارسال می شود.پ

بهمن خسروانی افزود‌: هم اکنون در 34  محور برون شهری استان کرمانشاه  نیز دستگاه‌های ترددشمار برخط قرار داده شده و آمار تردد ناوگان بصورت آنلاین و 24 ساعته از طریق این دستگاه‌ها ارسال می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های کرمانشاه در ادامه گزارش کاملی از روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام گرفته و نیز برنامه‌های در دست اجرا در بخش حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ارائه داد.

کد مطلب 1759477

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