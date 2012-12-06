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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

زمین لرزه به چهار روستای شهرستان قاین خسارت وارد کرد

زمین لرزه به چهار روستای شهرستان قاین خسارت وارد کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار قاین از خسارت 10 تا 60 درصدی اماکن مسکونی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

حسین شرافتی راد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه زلزله شب گذشته در چهار روستای شهرستان قاین خسارت وارده کرده است، اظهار داشت: تاکنون زلزله موجب فوت یک نفر در روستای بن خونیک شده است. 

وی از خسارت 10 تا 60 درصدی منازل مسکونی در روستاهای برازان و بن خونیک خبر داد و گفت: خوشبختانه تخریب ها جزئی بوده و تاکنون امکانات لازم از جمله چادر، پتو و سوخت مورد نیاز تامین شده است. 

شرافتی ادامه داد: اکیپ دامپزشکی در منطقه مستقر شده اما تا این لحظه تلفات دامی گزارش نشده است. 

فرماندار قاین گفت: بیشترین خسارت در بخش زهان بوده اما همچنان اکیپ های امدادی در روستاها و شهرستان قاین در حالت آماده باش قرار دارند.

به گزارش مهر، زمین لرزه ای به شدت 5.5 ریشتر ساعت 20 و 38 دقیقه چهارشنبه شب زهان در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

کد مطلب 1759478

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