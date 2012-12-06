کاهش ذرات معلق در هوای تهران / تغییر وضعیت هوا از ناسالم به سالم

حسین حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : همانطور که پیش بینی کرده بودیم از دیروز یک جبهه هوای ناپایدار وارد تهران شد و شاهد بارندگی در پایتخت بودیم. همزمان با این بارش ها میزان ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون کاهش یافت.

وی افزود : از آنجائیکه بیشتر آلودگی تهران مربوط به ذرات معلق بود با شروع بارندگی شاهد کاهش آلودگی در تهران هستیم. به طوری که در منطقه 16 تهران میزان ذرات معلق از 628 میکروگرم در روز گذشته به 18 میکروگرم رسیده است که این نشان دهنده میزان کاهش آلودگی هوا در تهران است.

وی خاطرنشان کرد، با استمرار این وضعیت تا بعدازظهر امروز پیش بینی می شد وضعیت آلودگی از ناسالم به سالم و در برخی مناطق به پاک برسد.