پیشرفت فیزیکی پروژه مونوریل قم مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی کوشا در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی منطقه 3 شهر مقدس قم، ضمن تشکر از پیمانکار احداث پروژه مونوریل قم، از پیشرفت فیزیکی این طرح عظیم ابراز رضایت کرد و افزود: طی بازدیدی که از پروژه صورت گرفت، این پروژه از پیشرفت مطلوبی بر خوردار است و امید می‌رود بنا به تعهد پیمانکار، فاز یک این پروژه به طول 9.6 کیلومتر اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.



وی با اشاره به این مطلب که منطقه 3 یکی از مناطق نسبتا محروم شهر مقدس قم است گفت: با عنایت به اینکه ورودی شهر مقدس قم در این منطقه واقع شده است، عمران و آبادانی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



فرماندار قم گفت: البته نوع عملکرد دستگاههای اجرایی، به ویژه شهرداری این منطقه رضایت بخش بوده است.



وی از عدم جامع نگری در برنامه ریزی و اجرای برخی از طرح های عمرانی از سوی دستگاههای متولی انتقاد کرد و بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی و لحاظ تمامی ابعاد اجرای اینگونه پروژه ها در طراحی و اجرای آنها تاکید کرد.



زارعی کوشا گفت: اجرای پروژه های عمرانی بدون مطالعات کارشناسی، باعث اتلاف هزینه های بیت المال و بروز مشکلاتی برای مردم می شود و ضروری است دستگاههای اجرایی با حساسیت ویژه نسبت به این مسئله مهم اهتمام ورزند.



وی در بخش دیگری از سخنان خویش به پروژه های مهر ماندگار اشاره کرد و افزود: پروژه هایی که در قالب مهر ماندگار گنجانده شده اند باید با جدیت و پیگیری ویژه دستگاههای اجرایی تا پایان عمر دولت دهم به بهره برداری برسند.



فرماندار قم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست پیگیری های لازم را برای تسریع در اتمام عملیات اجرایی تالار بزرگ شهر که بعنوان پروژه مهر ماندگار ثبت شده است انجام دهد. این پروژه از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است.



وی به احداث اولین شهرک چاپ و نشر کشور در استان قم اشاره کرد و افزود: احداث این شهرک تاثیر شگرفی بر توسعه صنعت جاپ و نشر در کشور خواهد داشت و این شهرک می تواند به پایلوت صنعت جاپ و نشر در سطح کشور تبدیل شود.



زارعی کوشا همچنین از شرکت شهرک‌های صنعتی استان به دلیل احداث و آماده سازی زیر ساخت های این شهرک تشکر کرد.

