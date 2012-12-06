به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی ها در 24 ساعت روزهای 12 و 13 آذرماه امسال در ابرکوه به 31 میلی‌متر رسید تا ابرکوه در طی چند سال گذشته شاهد یک بارش بی سابقه باشد .

این بارش ها اگرچه خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شهرستان را که بیش از 10 سال از خشکسالی ها ناشی از عدم بارندگی رنج برده اند به دنبال داشت اما در کنار آن خسارت هایی را نیز به بار آورد .

مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خسارت وارد شده به شهرستان در پی بارندگی اخیر اظهار داشت: این بارندگی ها در بخش های کشاورزی و دام، راه، مسکن شهری و روستایی، زیر ساخت های برق و تأسیسات زیر بنایی شهرداری ها باعث ایجاد خسارت شد .

کشاورزی و دامداری بیشترین خسارت را متحمل شد

جواد شمس اظهار داشت: بنا به کارشناسی های انجام شده، در بخش کشاورزی و دام، سه میلیارد و 936 میلیون تومان به کشاورزان و دامداران شهرستان آسیب وارد شد .

وی افزود: در بخش کشاورزی به 15 رشته قنات، 20 کیلومتر کانال و سه واحد دامداری خسارت وارد و هزار و 200 کیلومتر از جاده های عشایر نیز تخریب شد .

این مسئول گفت: تلف شدن بیش از 50 رأس دام و خسارت به 840 هکتار از اراضی زراعی و باغی نیز از دیگر آسیب های وارده بود .

راه ها رتبه دوم خسارت سیلاب را از آن خود کردند

شمس ادامه داد: راه های شهرستان نیز در پی بارندگی های اخیر، یک میلیارد و 50 میلیون تومان خسارت دیدند .

وی افزود: در بخش راه ها، 1.5 کیلومتر از محور دهشیر - ابرکوه، دچار خسارت شد که شامل آب شکستگی دستک های پل و آب بردگی شانه های راه و پل ها بود همچنین 20 کیلومتر از محور ابرکوه - سورمق نیز دچار آسیب هایی چون تخریب علائم، پر شدن و تخریب قنوها و تخریب زیر سازی جاده شد.

شمس یادآور شد: در محور ابرکوه - مهردشت نیز 1.5 کیلومتر از جاده، دچار پر شدن و تخریب قنوها و تخریب زیرسازی ها شد .

وی عنوان کرد: در محورهای روستایی نیز، 3.5 کیلومتر تخریب شانه راه و آب شکستگی بستر و رویه راه را شاهد بودیم .

20 مسکن شهری و روستایی آسیب دید

شمس گفت: در جریان این بارندگی، مسکن های شهری و روستایی نیز متحمل 450 میلیون تومان خسارت شدند .

وی یادآور شد: در بخش مسکن شهری و روستایی، به بیش از 20 مسکن شهری و روستایی آسیب جدی وارد آمد که این آسیب دیدگی ها شامل تخریب، شکستگی قسمتی از منزل و آبگرفتگی بود .

خطوط انتقال آب شرب آسیب دید

شمس بیان داشت: در بخش آب روستایی نیز، آب شکستگی خط انتقال آب فراغه، نشت خط انتقال و آبگرفتگی حوضچه های شمس آباد و آب شکستگی خط در حال احداث هنشک را شاهد بودیم .

وی افزود: آب شهری نیز بر اثر بارندگی دچار خسارت شد، تخریب پوشش خط لوله انتقال آب شرب ابرکوه از اقلید و تخریب جاده های دسترسی به چاه های بصیرون و دیگر چاه های آب شرب در دیگر نقاط شهرستان، از جمله آسیب های وارده در این زمینه بود .

آسیب سیلاب به تأسیسات زیربنایی ابرکوه

شمس ادامه داد: زیر ساخت های برق و تأسیسات زیربنایی شهرداری ها نیز در جریان این بارندگی متحمل آسیب شد .

وی اظهار داشت: در بحث زیر ساخت های شهر ابرکوه و مهردشت، آسیب هایی به تأسیسات زیربنایی از جمله آسفالت معابر، چاه های جذبی، پل های عابر پیاده و جاده های دسترسی به سنگ شکن کارخانه آسفالت وارد شد .

این مسئول افزود: در بحث تأسیسات زیربنایی برق نیز، شاهد ایراد خساراتی به خطوط انتقال برق نیز بوده ایم.

شمس عنوان کرد: سایت پرورش گورخر نیز در بخش محیط زیست دچار آسیب و حصار کشی سایت تخریب و همچنین فونداسیون انبار علوفه موجود در سایت نیز تخریب شد .

بیش از 5 میلیارد تومان خسارت به ابرکوه وارد شد

شمس بیان داشت: در مجموع و در جریان این بارندگی، پنج میلیارد و 580 میلیون تومان خسارت به بخش های مختلف شهرستان وارد شد .

کنترل 9 میلیون متر مکعب سیلاب در بندهای خاکی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود بندهای خاکی و به طور کلی اجرای طرح های آبخیزداری را از عوامل کاهش آسیب های ناشی از بارندگی ها ذکر کرد .

محمد مهدی صادقی اظهار داشت: 12 بند در قالب طرح های آبخیزداری این اداره و همچنین سه بند اداره آب منطقه ای ابرکوه حدود 9 میلیون متر مکعب آب بارندگی های اخیر را کنترل کرد .

وی افزود: شاخص ترین این بندها، سد کاسه رود بود که در ظرف 12 ساعت با 4.5 میلیون مترمکعب آبگیری شد و اگر این سد وجود نداشت، سیلاب باعث بسته شدن راه یزد - شیراز و خسارت به جاده و احیانأ خودروهای عبوری می شد .

اجرای طرح های آبخیزداری خسارات را کاهش می دهد

صادقی گفت: ظرفیت های زیادی برای اجرای طرح های آبخیزداری و کنترل سیلاب ها وجود دارد و در صورت تأمین اعتبار برای اجرای آنها می توان باز هم شاهد کاهش آسیب های ناشی از بارندگی ها بود .

وی خاطرنشان کرد: در جریان همین بارندگی ها و در غرب ابرکوه، یک بند خاکی کوچک، از وارد شدن خسارت به شهر جلوگیری کرد و باید با ایجاد بند جدید در این منطقه و دیگر طرح های آبخیزداری در شهرستان، نسبت به کنترل سیلاب ها اقدام کرد .

بند آبی کاسه رود ابرکوه

صادقی اضافه کرد: خشکسالی های چند سال اخیر نیز درصد زیادی از پوشش گیاهی مراتع را از بین برده است و با اندک بارندگی، سیلاب ها به حرکت در می آید و باعث ایجاد خسارت می شود و به همین دلیل در این راستا نیز باید با اختصاص بودجه های مناسب و اجرای طرح های بیابان زدایی کوشش کرد .

باران رحمت الهی است که نزول آن خیر و برکت است اما تدبیر و اندیشه آدمی باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که برکت الهی به خسارت و زحمت منجر نشود.

با توجه به خشکسالی های اخیر استان یزد به ویژه شهرستان ابرکوه، توجه و اختصاص بودجه بیشتر به طرح های آبخیزداری می توانست بسیاری از مشکلات این شهرستان که طی چند سال خشکسالی به وجود آمده بود را برطرف کند.

شاید اگر مردم و مسئولان با همدلی و مسئولیت پذیری بیشتر به اجرای طرح های مفید بپردازند، همگان از بارش باران، این رحمت الهی لذت ببرند و بیم حادثه از پس بارشها را نداشته باشند.

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گزارش: رحیم میرعظیم