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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

پارسایی عنوان کرد:

سه مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

سه مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول برنامه ایدز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: سه مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در استان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز پارسایی صبح پنجشنبه در کارگاه مبارزه با ایدز افزود: این مراکز در سه شهرستان بویراحمد، گچساران و کهگیلویه، به پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های رفتاری مانند ایدز می پردازند.

وی با بیان اینکه دراین مراکز خدماتی همچون آموزش، مشاوره، آزمایش، مراقبت، درمان ارائه می شود، عنوان کرد: در این مراکز برای کاهش آسیبهای رفتاری سرنگ و وسایل بهداشتی در بین مراجعه کنندگان توزیع می شود.

پارسایی سه راه اصلی انتقال ابیماری ایدز را از طریق خون، رابطه جنسی و مادر به جنین عنوان کرد و اظهار داشت: دست دادن، روبوسی و بغل کردن، مواد غذایی و ظروف غذاخوری، عطسه و سرفه، گوشی تلفن، لباس، استخر شنا،  توالت و گزش حشرات یا حیوانات، تاثیری در انتقال بیماری ایدز ندارد.

تنها راه کنترل بیماری ایدز پیشگیری است

این کارشناس مسئول تنها راه کنترل این بیماری را پیشگیری و پرهیز از رفتارهای پرخطر دانست و افزود: برای این بیماری واکسن و یا درمان قطعی وجود ندارد.

پارسایی تصریح کرد: در بیماری ایدز، فرد چند هفته پس از آلوده شدن به ویروس، دچار علایم غیراختصاصی مانند ضعف، بی حالی، خستگی و بی اشتهایی شده که پس از چند روز از بین رفته و فرد وارد مرحله نهفتگی می شود.

وی تاکید کرد: در مرحله نهفتگی، فرد ظاهری سالم و طبیعی داشته و قادر به آلوده کردن دیگران است.

پارسایی افزود: با گذشت سه تا 15 سال، علایمی مانند تب، بثورات جلدی، کاهش وزن، عفونت های قارچی گلو وسرطان های غیرشایع در این افراد بروز می کند.

کد مطلب 1759482

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