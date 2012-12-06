هیچ هشداری به کمیته المپیک ایران نرسیده است/ رفع مشکلات تا پایان آذرماه

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر روزنامه الاتحاد امارات مبنی بر آخرین هشدار کمیته بین‌المللی المپیک به ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا همین امروز پنجشنبه که ایمیل کمیته ملی را مورد بررسی قرار دادم، چنین چیزی را ندیدم. در این تعطیلات دو روزه هم در کمیته حضور داشتم اما تا این لحظه چنین متنی به دست ما نرسیده‌ است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلیق هند باعث ایجاد نگرانی برای مسئولان کمیته ملی المپیک نشده؟ افزود: موضوع هند اصلا با ما قابل مقاسیه نیست. آنها به دلیل دخالت مستقیم افراد دولتی، غیر دولتی و نمایندگان مجلس این کشور در کمیته ملی المپیک این کشور دچار چنین مشکلی شده‌اند، حتی مجمع عمومی خود را منحل کردند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به اینکه تفاوت فاحشی بین دو کشور ایران و هند در خصوص مشکلات وجود دارد، خاطرنشان کرد: انشالله تا پایان آذر ماه سعی می‌کنیم این کارها انجام و مشکلات حل شود.

وی در خصوص اینکه قرار است دو نماینده IOC به ایران بیایند، اظهار داشت: اگر نیاز بود از این افراد دعوت به عمل می‌آوریم. مطمئن باشید سخت پیگیر کارها هستیم.

افشارزاده در مورد اینکه شنیده می‌شود قرار است اساسنامه فدراسیون‌ها توسط خودشان مورد اصلاح قرار بگیرد، تاکید کرد: عباسی وزیر ورزش و جوانان نامه‌ای به فدراسیون‌ها نوشته‌اند که هرچه زودتر کارها را انجام بدهند و فدراسیون‌ها نظراتشان را به وزارت ورزش ارائه کنند تا طبق منشور المپیک و مقررات جهانی هرچه زودتر مشکلات را برطرف کرده و نسبت به تهیه اساسنامه اقدام کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که گویا کمیته مشترک دیگر تشکیل جلسه نمی‌دهد؟ تصریح کرد: هر زمان که نیاز باشد، نشست این کمیته برگزار می‌شود. آخرین مرتبه‌ای که کمیته مشترک تشکیل جلسه داد، دو هفته پیش بود. این کمیته مشکلی ندارد و طی این مدت جلسات خوبی با هم داشته‌ایم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید هم اکنون موج نگرانی بین ورزشی‌ها و مردم ایجاد شده است؟ گفت: وقتی آدم در جریان کار نباشد، ممکن است برایش نگرانی‌هایی هم رخ بده؛ اما به امید خدا تا پایان آذر مشکلات رفع خواهد شد.

افشارزاده همچنین در خصوص ارز کمیته ملی المپیک گفت: قرار شد به کمیته ملی المپیک ارز مبلغ 2500 تومان داده شود.