یک میلیون یورو تسهیلات به طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد سیازاخ کردستان اختصاص یافت

شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مبلغ یک میلیون یورو از تسهیلات اعطایی بانک اکو برای اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد سیازاخ دیواندره به حساب شرکت آب منطقه ای کردستان واریز شد.

وی افزود: این پروژه 20 هزار هکتار از اراضی شهرستان های دیواندره و بیجار را تحت پوشش قرار داده و با توجه به وسعت زیاد آن اجرای این پروژه نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: در این راستا در جریان سفر هیئتی از بخش آب جمهوری اسلامی ایران در سال 89 به کشور ترکیه، طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد سازاخ به عنوان اولین دریافت کننده تسهیلات پروژه ای بلند مدت دولتی اعطایی از طرف بانک توسعه و تجارت اکو به دولت جمهوری اسلامی ایران، به تصویب این بانک رسید .

وی بیان کرد: در جریان این بازدید قرارداد پروژه سد سیازاخ به مبلغ 16.89 میلیون یورو برای اجرای هشت هزار هکتار از اراضی مزبور به امضای طرفین رسید.

پاکروح یادآور شد:پس از گذشته حدود دو سال از شناسایی و معرفی این پروژه به بانک اکو و اعزام هیئت های مختلف از جانب بانک، یک میلیون یورو از مبلغ قرارداد پروژه مذکور، 90 روز زودتر از موعد مقرر به حساب شرکت آب منطقه ای کردستان با عاملیت بانک کشاورزی واریز شد.

وی بیان کرد: بانک اکو با مشارکت کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان و با هدف گسترش روابط تجاری میان سه کشور، در دسامبر 2007 در استانبوی به طور رسمی آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که اعتبار این پروژه هرچه سریعتر جذب و هزینه شود.