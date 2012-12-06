به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ظهر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه دوره استانداردسازی و تعالی رفتار افسران پلیس راهور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر ساله یک دوره استانداردسازی ارتقاء رفتار برگزار می شود تا ماموران بار دیگر بدانند که اعمال قانون و قاطعیت منافاتی با مراعات با مردم ندارد.

وی افزود: من رفتار بد هیچ ماموری را تایید نمی کنم، اما گاهی مواقع نیز باید انصاف را رعایت کرد. این دوره ها برای تمرین و ممارست ماموران است تا در شرایط سخت خود را کنترل کنند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه تحریم اقتصادی هیچ تاثیری روی افزایش جرم نداشته است، افزود: تحریم اقتصادی ممکن است فشارهایی را بوجود آورد، اما ما به آن اهمیت نمی دهیم و مردم مشغول فعالیت خود هستند. آنها می دانند فشارها از چه سمتی وارد می شود.

وی تاکید کرد: سطح جرایم در کشور پایین است اما گرانی های اخیر روی افزایش جرایم تاثیر گذاشته است، البته با افزایش کنترل های قبل از عید و سال نو این موضوع را کنترل می کنیم و جای نگرانی نیست.

احمدی مقدم در مورد تمهیدات پلیس برای آلودگی هوا گفت: ایستایی هوا به صورت طبیعی باعث افزایش آلاینده ها می شود، اما خوشبختانه امروز شرایط آب و هوایی جدید باعث شد تا این آلودگی کاهش یابد، باید برای بلندمدت به فکر چاره اساسی باشیم و علاوه‌بر توسعه حمل و نقل عمومی سوخت نیز استاندارد شود.