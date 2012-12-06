محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اوراق مشارکت شهرداری ارومیه در ماههای آتی خبر داد و اظهارداشت: 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط مدیریت شهری ارومیه منتشر می شود که این امر در مرحله صدور مجوز بوده و دیگر اقدامات نیز در این خصوص به انجام خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به تحقق بودجه کامل شهرداری در سالجاری گفت: امسال نزدیک به یک هزار میلیارد ریال درآمد در بخش های مختلف نصیب شهرداری ارومیه شده که این امر امیدها را برای تحقق کامل درآمدی مدیریت شهری بسیار زیاد کرده است.

حضرت پور با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در بخش های مختلف در شهر ارومیه افزود: تمام تلاش ما بر این است که پروژه عمرانی نیمه تمامی برای شهردار آینده باقی نگذاریم و همه آنها را در این دوره به اتمام برسانیم.

وی در خصوص پروانه های صادر شده در 9 ماهه امسال اعلام کرد: در این مدت یک هزار و 326 پروانه ساختمانی در ارومیه صادر شده که شش درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.پ

حضرت پور گفت: با این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده سه هزار و 500 واحد در زیربنایی معادل 820 هزار متر مربع ساخته خواهد شد.

شهردار ارومیه اظهارداشت: بیش از 40 درصد معادل 500 پروانه ساختمانی صادر شده به صورت انبوه سازی است که این امر، توجه شهروندان به ساختن مسکن های انبوه را نشان می دهد.

برگزاری دوره آموزشی رایگان شهروند الکترونیک در ارومیه

شهردار ارومیه در ادامه از برگزاری دوره آموزشی رایگان شهروند الکترونیک در ارومیه خبر داد و گفت: در افق سال 1404 شهر ارومیه به عنوان یک شهر فرهنگی مطرح است که اجرای طرح آموزشی شهروند الکترونیک نیز در راستای فرهنگ سازی است.

وی افزود: نزدیک به 80 درصد مراجعات مردم به شهرداری به دلیل درخواست پروانه و استعلامات است که با انجام این طرح در یک دوره آموزشی دو ماهه سعی می‌شود تا از مراجعات مردم کاسته شود.

حضرت ‌پور نظارت مستقیم الکترونیکی بر عملکرد کارکنان شهرداری را از دیگر اهداف اجرای شهروند الکترونیک برشمرد و گفت: با اجرای این طرح که در قالب یک دوره آموزشی دو ماهه برای 150 هزار نفر از شهروندان 12 تا 75 ساله در نظر گرفته شده است، ضمن جلوگیری از مراجعات بی‌مورد شهروندان به شهرداری می‌توان به صورت مستقیم و مستمر بر روند عملکرد کارکنان شهرداری‌ها نیز نظارت داشت.