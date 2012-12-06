دهیاران بهترین ظرفیت برای جلب مشارکت در عمران روستاها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر توان در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی دیواندره گفت: دهیاران روستاها باید نظارت دقیق و مستمری بر اجرای پروژه های عمران روستایی داشته باشند.

جعفر توان افزود: نظارت دهیاران در روستاها باید به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت پذیرد به این معنا که در جاهایی که بر اساس شرح وظایف قانونی، دهیاران می توانند نظارت داشته باشند، باید به صورت جدی ناظر بر اجرای پروژه ها باشند.

وی اظهار داشت: دهیاران در جاهایی که در زمینه نظارت با خلاء قانونی روبرو بوده و یا امکان اعمال نظرات وجود ندارد باید نتایج نظارتی خود را برای بررسی و پیگیری به بخشدار مربوط اعلام کنند.

معاون فرماندار شهرستان دیواندره ادامه داد: کلیه دهیاران مسائل و مشکلات روستای تحت حوزه خود را به صورت مکتوب به شورا و بخشداری اعلام تا مورد بررسی، ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و به موقع برای رفع آنان اقدام شود.

توان همچنین در ارتباط مشکل برفروبی محورهای مواصلاتی روستاهایی که از سوی دهیاران مطرح شد، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و بر اساس تجربیات سالیان گذشته، برفروبی مسیرهای روستایی ساماندهی شده و در حد توان سعی می شود در صورت وقوع راهبندان مشکلات پیش آمده در اسرع وقت مرتفع شود.

عطاالله عبیدی بخشدار مرکزی دیواندره نیز در ادامه این گردهمائی یک روزه اظهار داشت: در تدوین برنامه پنج ساله توسعه روستاها، باید توانمندی ها و ظرفیت های بومی منطقه مد نظر قرار گرفته و دورنمایی توسعه روستا به صورتی شفاف مشخص شود.

وی با اشاره به نقش مهم افزایش تولید در توسعه روستاها، افزود: دولت از طریق کارگروه توسعه بخش کشاورزی امکانات و تسهیلات مناسبی در راستای افزایش ظرفیت تولید در روستاها، فراهم کرده است.

بخشدار مرکزی دیواندره ادامه داد: دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه در سطح روستاها باید داشته باشند.

عبیدی همچنین در ارتباط مشکل برفروبی محورهای مواصلاتی روستاهای بخش مرکزی دیواندره بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تعداد 15 دستگاه خودرو برفروب برای برفروبی محورهای روستایی، در سطح بخش مرکزی ساماندهی شده است.