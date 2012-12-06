دانشجوی ایرانی مترسک احزاب سیاسی نیست/ دانشجو عظمتی به بزرگی علم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این بیانیه توسط اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است.

در این بیانیه آمده است: " بار دیگر شانزده آذر و بار دیگر حکایت زرین بیداری نسلی از امت ایران بنام دانشجو و پژواک فریادی به بلندای رهایی و استکبار ستیزی. 16آذرماه سال 1332 یادآور واقعه‌ای بزرگ در تاریخ مبارزات ضداستکباری جنبش دانشجویی ایران است. سالگرد شهادت سه آذرخش تابناک از دانشجویان متعهد دانشگاه تهران را می توان نماد بارز تحول خواهی و گریز از رکود این جنبش دانست.

آری آذر، ماه دانشجوست، این ماه عدالت خواهی و مطالبه گری دانشجو را در چارچوب قانون یادآوری می کند.

درمیان اتفاقات گسترده سیاسی، تشکیلاتی و حزبی حاکم بر جامعه و با ورود به آذر ماه همه یک رنگ و یکصدا از واقعه ای یاد می‌کنیم که اذهان داخلی و خارجی را مبهوت عظمت و اهمیت خود نمود. 16 آذر ماه هر سال تداعی بخش مطالبه گری، آگاهی، استقامت، استکبار ستیزی، استعمار ستیزی، حقیقت جویی و خواستن روزگار نیک و شرافتمندانه برای هر دانشجو است.



آری 16 آذر را نمی توان به نفع فرد، گروه، حزب و یا جریان خاصی مصادره کرد. اگر دیروز جنبش دانشجویی ایران اسلامی به دنبال مبارزه با «استعمار» و «استبداد» بود، امروز ندای حق طلبی دارد و مطالبه حقوق مسلم کشور خویش را از استکبار جهانی خواهان است.



16 آذر سند تعهد و آزادی خواهی دانشجویان و یادمان حماسه ماندگار و رسالت عظیمی است که تمسک به آن، نهضت اصیل جنبش دانشجویی را هویت واعتبار بخشیده است.



اینک نیز در این برهه حساس از تاریخ جنبش دانشجویی انتظار می رود دانشجو ساکن و ایستا نبوده و حوادث و رویدادهای محیط اطراف خود را به طور دقیق رصد نموده و نظرات کارگشا خود را بی هیچ توجه به هیاهوی سیاسی بیان نماید. و به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عین سیاسی بودن از سیاسی کاری دوری جسته و در راستای اعتلای نام ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ ننماید. زیرا دانشجو و جنبش دانشجویی به عنوان قشر اندیشه ساز جامعه می تواند یکی از ارکان تحول، توسعه و پیشرفت بوده و جامعه ای که از این رکن بی بهره باشد جامعه‌ای نامطلوب به شمار خواهد رفت.



دانشجوی ایرانی مترسک دست احزاب سیاسی نیست که امروز به این رنگ و فردا به رنگ دیگری در آید. دانشجوی ایرانی رنگی به رنگ خاک مقدس ایران دارد. دانشجو عظمتی به بزرگی علم دارد. دانشجو می فهمد و راه را انتخاب می کند. دانشجو راه سرخ دوستان شهید خود را ادامه خواهد داد و فارغ از هر گرایش سیاسی از تمامیت عرضی ایران اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی در سایه سار ولایت تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهد کرد.



اینک ما به عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن بزرگداشت روز دانشجو و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و امام شهیدان، جامعه نخبگان و دانشگاهیان کشور را به همدلی، یکپارچگی و وحدت ملی در سایه ولایت و توجه به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر عدم تفرقه افکنی و سوء استفاده از احساسات مردم دعوت نموده و سربلندی، عزت و پیشرفت ایران اسلامی و مسلمانان را از حضرت حق تعالی خواستاریم".