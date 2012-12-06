به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه پنج‌شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی در خصوص اهمیت جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: از نگاه امام راحل مجلس در واقع تبلور اراده ملت است و وظیفه اصلی نمایندگان نیز صیانت از حقوق ملت در عرصه های مختلف است.

وی عنوان کرد: تصمیمات مهم در خصوص نحوه اداره کشور باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و این امر فکری بود که شهید مدرس بعد از مشروطه آن را دنبال می کرد.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: در گذشته مجلس جایگاهی نداشت و سلاطین به آن توجهی نمی‌کردند و در مواردی آن را به توپ می بستند و در برهه ای نیز مجلس را تعطیل کردند.

وی با بیان اینکه رضا شاه تسلط کاملی بر مجلس داشت، ادامه داد: از مجلس دوره هفتم تا دوره دوازدهم در واقع مجلسی وجود نداشت و تنها نمایشی بود هرچند که بعد از رضا شاه آزادی هایی بوجود آمد و شخصیت های ملی وارد این عرصه شدند.

لاریجانی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی مجلس جایگاه رفیع خود را در کشور پیدا کرد، تصریح کرد: بیش از 50 اصل در قانون اساسی کشور مربوط به مجلس است و هیچ مقامی حق منحل کردن مجلس را ندارد که این امر نشان‌دهنده اهمیت مجلس در نگاه قانونگذاران است.

وی با بیان اینکه تغییر در قانون اساسی کشور نیز باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اضافه کرد: تغییر در قانون اساسی باید به اذن رهبری باشد ترکیبی دارد متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دولت و اساتید دانشگاه که این تغییرات انجام شده باید به رأی مردم برسد.

استفاده از تفکرات شهید مدرس در مجلس نهم



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مرحوم مدرس نماد یکه ای برای کشور است که شخصیت چندبعدی و کم نظیر داشت که به درستی این شخصیت به عنوان نماد مجلس انتخاب شد.

وی بیان کرد: در مجلس نهم تلاش می شود از تفکرات شهید مدرس استفاده شود و راه امام راحل به عنوان صراط مستقیم و همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار نمایندگان قرار گیرد.

لاریجانی افزود: مجلس نهم در اطاعت از رهبری و استقامت در مسیر سیاست های کلی مدون شده توسط ایشان که ناشی از برداشت هایی از سلوک امام خمینی(ره) است خود را متعهد می داند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های علمی خوبی در مجلس نهم وجود دارد و متخصصان بسیاری در رشته های مختلف حضور دارند، ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار مجلس نهم با وضعیت متعارفی روبرو نبودیم و یک وضع غیرعادی را سپری کردیم؛ چراکه مردم با گرانی ها و رفتارهای ماجراجویانه بین المللی مواجه بودند به همین خاطر شوکی در مجلس نهم ایجاد و باعث شد مسائل اقتصادی، گرانی و موضوع اشتغال در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس نهم جلسات متعددی را برای رفع مشکلات اقتصادی پیش آمده با وزرا و وزارتخانه‌های مختلف داشته است، اظهار داشت: در بحث گرانی و مشکلاتی که برای بخش های صنعت، کشاورزی، دامداری و بخصوص مشکلاتی که در بخش ارزی کشور بوجود آمد اقدامات خوبی از سوی مجلس و دولت صورت گرفت که نمونه هایی از آن پرداختن به مسئله گرانی مرغ، لبنیات، مشکل گندم کشاورزان بود و در بخش ارزی نیز مذاکراتی صورت گرفت که به تئوری ایجاد اتاق مبادلات ارزی انجامید که این امر بخشی از نابسامانی های موجود دربخش ارزی را کاهش داد.

وی عنوان کرد: امروز در شرایطی که فلش حمله غربی‌ها به سمت ملت ایران است راهکار خروج از این فشارها تقویت تولید داخلی است که رهبر معظم انقلاب به طور حساب شده به این امر تاکید دارند.

لاریجانی اشتغال و تورم را دو مشکل مهم کشور برشمرد و افزود: در کنار تحریم هایی که وجود دارد یکی از دلایل افزایش تورم رشد نقدینگی در کشور است که اگر نقدینگی به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا نکند نمی توان تولید سرمایه داشت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر استعدادهای کشور در چرخه تولید قرار گیرد توان ملی افزایش می‌یابد، افزود: دولت باید تلاش کند همه ظرفیت‌ها را به سمت تولید ببرد هر چند که انجام کارهای عمرانی مهم است اما در حال حاضر اولویت اول کشور باید تقویت تولید در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، دامداری و کارخانجات باشد.

وی افزود: درحال حاضر صندوق توسعه ملی کشور با 43 میلیارد دلار سرمایه خوبی برای تقویت بخش تولید ذخیره کرده است که 10 درصد آن تبدیل به بودجه ریالی شده و به صورت تسهیلات دراختیار بخش های مختلف تولیدی قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یکی از لوازم رونق تولید در کشور را اعطای تسهیلات بانکی روان به بخش های تولید دانست و افزود: امروز تولید کنندگان ما با مشکلاتی در زمینه واردات مواد اولیه مواجه هستند که باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به کاهش بودجه عمرانی کشور در سال جاری ابراز داشت: در سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم که امسال به خاطر تنگناهایی که در عرصه اقتصاد با آنها مواجهیم افت شدیدی پیدا کرده و کمتر از 20 درصد آن محقق شده است.

بسیاری از پروژه های عمرانی شهرداری بالای 50 درصد پیشرفت داشته است

لاریجانی در خصوص پروژه های عمرانی شهر قم نیز گفت: بسیاری از پروژه های عمرانی شهرداری بالای 50 درصد پیشرفت داشته است که به عنوان نمونه می توان به پروژه حرم تا جمکران، ادامه پروژه عمار و یاسر، احداث پلها و زیرگذرهای مختلف اشاره کرد.

وی عنوان کرد: بخشی از کمبود اعتبار پروژه های عمرانی قم از طریق ارائه اوراق مشارکت تامین خواهد شد که متاسفانه به دلیل گرانی های اخیر و تورم موجود دراین بخش با مشکلاتی روبرو شده ایم .

وی در خصوص ادامه پروژه متروی قم اظهار داشت: در این راستا با مسئولان چینی در خصوص قبول این پروژه به صورت فاینانس مذاکراتی صورت گرفته که امیدواریم با تایید نهایی آنها این پروژه مسیر خود را ادامه دهد.

لاریجانی ادامه داد: شهرداری قم بیش از 1000 میلیارد تومان بودجه دارد که انجام پروژه های عمرانی مختلف به دلیل نامناسب بودن زمینه های شهری در قم بیشتر صرف تملک می شود تا بتوان پروژه های مختلف را پیش برد.

وی ابراز داشت: درچنین وضعیت اقتصادی کشور مسئولان باید زیرکی به خرج دهند تا از راههای مختلف بتوانند درامدهایی برای ادامه پروژه های شهری ایجاد کنند تا عمران و ابادانی در قم متوقف نشود.

حل مشکلات آب قم به صورت متعارف امکان پذیر نبود

رئیس قوه مقننه در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات آب قم اشاره کرد و افزود: حل مشکلات آب قم به صورت متعارف امکان پذیر نبود و انتقال آب شیرین به قم یکی از پروژه های سنگین ملی بود که بخشی از آن به پایان رسیده که امیدواریم با احداث سد کوچری مراحل آبگیری و ذخیره سازی نیز انجام شود که برای احداث این سد 70 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

مسئله سوریه متفاوت از کشوری مانند مصر است

وی درادامه با اشاره به اهداف سفر خود به کشورهای منطقه ازجمله سوریه، لبنان و ترکیه اظهار داشت: مسئله سوریه مسئله مهم و پیچیده ای است که بخشی از آن مربوط به کشورهای منطقه از جمله ترکیه است.

وی با بیان اینکه سوریه گرفتار ماجراجویی منطقه ای شده است، افزود: سوریه از نظر دموکراتیک شدن نیازمند اصلاحات است ولی باید دانست مسئله سوریه متفاوت از کشوری مانند مصر است چرا که در مصر شخص اول کشور سرسپرده آمریکا و غرب بود اما در سوریه خاندان اسد وقت خود را برای مقاومت صرف کردند.

وی ادامه داد: غربی ها برای اینک سوریه را از نهضت مقاومت جدا کنند به این کشور هجوم آوردند و برخی کشورهای منطقه نیز از آشوبگران پشتیبانی تسلیحاتی کردند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات دموکراتیک باید در سوریه ادامه پیدا کند، افزود: باید برای ایجاد چنین فضایی آرامش در سوریه حاکم باشد و با سلاح و کشتار نمی توان دموکراسی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر جنایات زیادی در سوریه درحال رخ دادن است، افزود: شورشیان پل ها، سیلوها، کارخانجات و امکانات زیر بنایی سوریه را از بین می بردند جالب آنجاست که برخی از کشورهایی که بویی از دموکراسی نبرده اند داعیه دار حمایت از مردم سوریه شده و سلاح به این کشور ارسال می کنند.

پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران یک ژست سیاسی است

لاریجانی درواکنش به پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران اظهار داشت: پیشنهاد این مذاکره در جلسه لابی صهیونیستها مطرح شد که به نظر می رسد بیشتر یک ژست سیاسی است.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها روش چماغ و هویج را دنبال می‌کنند، ادامه داد: استراتژی آمریکایی‌ها شدت دادن تحریم‌ها و طرح مسئله گفتگو با ایران است هرچند که آنها متوجه شدند که این روش ها نتیجه ای نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آمریکایی‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را برای مذاکراه در قالب گروه 5+1 مطرح کنند که البته ایران نیز پیشنهادات خوبی را در گذشته مطرح کرده اما آنها بازی درآوردند و مطالب خود را عنوان کردند.

وی با تاکید بر این که ایران دنبال ماجراجویی در منطقه نیست اما جلوی ماجراجویی درمنطقه را خواهد گرفت، افزود: گفتگو روش دارد و آمریکایی‌ها باید بگویند از گفتگو با ایران چه می‌خواهند.

