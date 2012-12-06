نصایح پدرانه ولایت فقیه دانشجویان را از هجمه های دشمنان حفظ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی با صدور پیامی که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است، 16 آذر روز دانشجو را به دانشجویان آگاه و بصیر بخصوص دانشجویان فرهیخته استان کرمان تبریک گفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر تلاش خالصانه این قافله پرشور و طالبان علم و معرفت که همواره در جستجوی آینده ای روشن و منطبق بر ارزش ها و دانش ها هستند، تاکید کرد.

در این پیام آمده است: بدون شک امروز رمز موفقیت و راز حرکت صحیح دانشجویان بر مدار صحیح مصالح جامعه و دوری از چالش های آفت برانگیز آن هم در هجمه سنگین عقاید و رویکردهای ناثواب و در هنگامه اجتناب ناپذیر جنگ نرم دشمنان علیه میهن اسلامی است.

این پیام می افزاید: توجه به نصایح پدرانه و مشفقانه ولی امر مسلمین به گونه ای است که همچون خورشیدی درخشان شاخص های اصیل حرکت را در این مسیر سخت به افسران اندیشه ورز جامعه منتقل می کند.

زاهدی در ادامه این پیام چنین می گوید: در این راستا اساتید بزرگوار به عنوان راهبران مومن، متعهد و صلح جامعه دانشگاهی لازم است این شاخه های ترد اندیشه و این صاحبان سلیم ترین دل و این صاحبان پاک ترین نفس را یاری کنند و خالصانه آنان را به سوی شهر آرمانی فردا رهنمون سازند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، می افزود: یاوران صادقی که امید و اعتقاد به آینده را در دل دانشجویان عزیز بپرورانند و دین و تعبد را در چشمه جانشان جاری کنند؛ روندی عالمانه که می تواند خودسازی فکری و اصولی و انقلابی قشر دانشجو را محقق سازد و پشتوانه ای عظیم برای فردای این دیار فراهم نماید.

زاهدی تاکید می کند: اگر توانستیم این بسترهای ناب را در امتداد حرکت دانشجویان فراهم کنیم اطمینان داشته باشیم که این گوهرهای پاک طینت، راه روشن حرکت در مسیر حق طلبی و اقتدار جامعه اسلامی طی خواهند کرد و عالی ترین فردای ممکن را برایمان رقم خواهند زد.

در پایان این پیام چنین آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت خاطره دانشجویانی که با خون خود، روز دانشجو را در تقویم مقدسمان نشاندند و با یادآوری رشادت هزاران دانشجوی جوانی که در عرصه مبارزات انقلاب و در هنگامه هشت سال دفاع مقدس، جان عزیز خویش را نثار نهال نهضت کردند، 16 آذر را به فرزندان عزیزم خصوصا به دانشجویان فرهیخته استان کرمان، به دانشجویان آگاه و بصیر سراسر کشور و به دانشجویان مومنی که در اقصی نقاط گیتی مشغول تحصیل علم هستند تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق همگان را از خداوند متعال خواهانم.