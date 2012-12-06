جشنواره استانی شعر عفاف و حجاب در جوانرود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوف محمدی راد گفت: این جشنواره در 18 آذر ماه سال جاری و در شهر جوانرود برگزارخواهد شد.

وی افزود: تا کنون استقبال خوبی از این جشنواره شده است و شاعران استان کرمانشاه با ارسال اشعار خود به جشنواره گام مهمی در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف برداشته اند.

مدیر اجرایی این جشنواره اظهار کرد: 70 اثر شعر کردی و فارسی از شهرستان های استان کرمانشاه به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد 16 اثر توسط هیات داوران مورد تایید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این جشنواره با حضور مسوولین استانی و شهرستانی، شاعران و نویسندگان و علاقه مندان به شعر در مجتمع فرهنگی و هنری جوانرود برگزار خواهد شد و طی آن از 16 نفر از برگزیدگان جشنواره تقدیر می شود.

لازم به ذکر است، این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوانرود و انجمن های فرهنگی، ادبی خانای قبادی و مولوی کرد برگزار می شود

بیش ازهشت میلیارد ریال خدمات عمرانی به مددجویان کمیته امداد استان کرمانشاه ارائه شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: بیش ازهشت میلیارد ریال خدمات عمرانی در سال جاری به مددجویان کمیته امداد استان کرمانشاه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل بوجار گفت: در سالجاری بیش از 270 طرح نوسازی و بهسازی وبالغ بر180 طرح احداث مسکن برای مددجویان تحت حمایت کمیته‌امداد استان کرمانشاه به مرحله اجرا در آمده است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی مددجویان تحت حمایت کرمانشاه بحث مسکن است و این مهم در دو بخش شهری و روستایی مورد نیازسنجی قرار گرفته است.

بوجار ضمن تاکید بر اولویت زنان سرپرست خانوار در این مهم ، گفت: زنان بی سرپرست ، خانوار‌های پرجمعیت و خانواده ایتام تحت حمایت در اولویت بندی های خدمات عمرانی قرار دارند.

مدیرکل کمیته ‌امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه تأکید کرد: بخشی ازاعتبارات عمرانی این کار از محل اعتبارات مصوب امداد و بخشهایی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری ، هیئت دولت ، تسهیلات بانکی و سهم آورده مددجویان تامین گردیده است.پ

بوجار با اشاره به اهمیت پراکندگی واحد‌های مددجویان در سطح شهرهای کرمانشاه، گفت: با توجه به این پراکندگی و گستردگی سطح عملیات ساختمانی در سطح شهرها و مشکلات و چالش های بسیار زیاد خدمات خیلی خوبی صورت گرفته و بیش از 150 واحد مسکونی را در شهر‌های بالای 25 هزار نفر وبالغ بر30واحد در سایر شهر‌ها ی استان احداث شد است.

وی، توانمندسازی خانواده‌ها را از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیته‌امداد استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: با رفع نیاز مسکن مددجویان، قادر به حل بسیاری از مشکلات آنان خواهیم بود که در این میان، کمک‌های خیرین نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.