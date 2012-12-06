160 مورد طرح "فلاح" در لرستان برگزار شد/ برگزاری کلاسهای آموزشی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام فروتن به اجرای طرح فلاح در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح فلاح کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در ایام محرم و صفر مددجویان تحت پوشش این نهاد را که استطاعت مالی ندارند و تمایل به برگزاری مراسم روضه و عزاداری در منازل خود دارند را حمایت میکند.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در زمینه اعزام مبلغ و مبلغه به این مراسمهای روضه و عزاداری و همچنین تأمین هزینه پذیرایی این خانوادهها را یاری میدهد.
مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ادامه داد: از ابتدای ایام محرم امسال تاکنون 160 مورد برنامه توسط خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برگزار شده است.
فروتن گفت: در این جلسات که در سطح منازل برگزار میشود مسائل آموزشی شامل احکام، مسائل اعتقادی و حجاب و عفاف بیان میشود
برگزاری کلاسهای آموزشی قرآن دانش آموزی
مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان همچنین از حضوردانشآموزان تحت پوشش این نهاد در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در کلاسهای آموزش قرآن خبر داد.
فروتننیا از تشکیل کلاسهای آموزش قرآن در رشتههای حفظ و قرائت قرآن در کانونهای دائمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خبر داد و گفت: تعداد 860 دانشآموز در کلاسهای قرآنی ویژه ترم پاییزه و زمستانه در کانونهای دائمی کمیته امداد شرکت دارند.
وی افزود: این تعداد دانشآموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در هشت کانون دائمی کمیته امداد در شهرستانهای استان آموزش می بینند.
مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان تصریح کرد: این هشت کانون شامل کانون تهذیب در خرمآباد، شهید رحیمی در پلدختر، ولایت در کوهدشت، امام سجاد(ع) در دلفان، امام خمینی (ره) در دورود ، امام علی(ع) در الشتر، فاطمه الزهرا (س) در بروجرد و کانون امام باقر (ع) در سپیددشت است.
فروتن نیا هدف از برگزاری این کلاسها را کشف استعدادهای قرآنی بین دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان لرستان عنوان کرد و گفت: در قالب این کلاسها در مقطع ابتدایی آموزش روخوانی و حفظ جزء 30 قرآن، در مقطع راهنمایی آموزش حفظ و قرائت جزء اول قرآن و در مقطع متوسطه آموزش جزءهای اول و دوم قرآن کریم در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: دانشآموزان شرکتکننده در این کلاسها با شرکت در آزمون استانی به جشنواره قرآنی کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی میشوند و در آنجا با هم به رقابت میپردازند.
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