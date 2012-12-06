خدمات ستاد سرمایه گذاری خراسان رضوی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهابی قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری خراسان رضویاظهارکرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده از مجموع 700 طرح رسیده از شهرستان های استان 200 طرح امکان سنجی شده و برای ارائه به سرمایه گذاران آماده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای شکل گیری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان85 مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط آن صادر شده است گفت: اعتبار مصوب این طرح ها 506 میلیون دلار بوده که تاکنون 156 میلیون دلار آن به استان وارد شده است.

شایان ذکر است در این جلسه تأکید شد عوارض ناشی از تغییر کاربری و تراکم مازاد در بناهایی که با رویکرد گردشگری در شهر مشهد احداث می شود بر اساس قانون موجود بعد از شروع بهره برداری به صورت اقساط پنج تا 10 ساله از سرمایه گذاران اخذ شود.

همچنین موضوع ثبت شرکت های حمل و نقل توسط سرمایه گذاران خارجی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت موضوع ترانزیت برای استان و موقعیت اثرگذار خراسان رضوی از لحاظ ترانزیتی، اولویت ثبت و راه اندازی این گونه شرکت ها به سرمایه گذاران داخلی داده شد.

در این جلسه دو سرمایه گذار بخش خصوصی نیز مشکلات خود درحوزه سرمایه گذاری را مطرح کردند که درجهت بررسی و رفع آنها دستور لازم از سوی رئیس ستاد سرمایه گذاری استان صادر شد.