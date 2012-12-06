مشارکت شهروندان در اجتماع باعث توسعه همه جانبه جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جمع بازنشستگان شهرستان سقز گفت: بازنشستگان هر دستگاه به عنوان سرمایه های فکری و اعتباری یک مجموعه محسوب می شوند که استفاده از تجربیات ارزنده آنها در عرصه های مختلف و بر اساس تخصص باعث هم افزایی و‌ تقویت روحیه می شود.

وی با بیان خاطرات گذشته از دیدار با بازنشستگان مجموعه های مختلف افزود: استفاده از توان فکری و مشاوره با این قشر سبب پیشرفت همه جانبه می شود و مشارکت شهروندان و مشارکت دادن آنها از جمله اصول توسعه است.

در این نشست همچنین بازنشستگان نیز به مرور و بازخوانی خاطرات دوره کاری خود پرداختند و برگزای این نشست را نشانه فراموش نشدن خدمات و درایت فرماندارعنوان کردند.

فراخوان کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) منتشر شد

کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سقز و با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز سقز و جمعی از ادارات برگزار می شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده این کنگره، محققان و نویسندگان می توانند بر اساس یکی از محورهای جایگاه وقف در سیره پیامبر (ص)، رسیدگی به وضعیت محرومان و ایتام در سیره پیامبر اعظم (ص)، شیوه برخورد پیامبر اعظم با توطئه ها و فتنه ها، جایگاه مسجد در سیره پیامبر اعظم (ص)، خانواده در سیره پیامبر اعظم (ص)، مشورت در سیره پیامبر اعظم (ص)، وحدت اسلامی در مقابل کفار در سیره پیامبر اعظم (ص)، سیری اجمالی در سجایای اخلاقی پیامبر اعظم (ص)، سیری در سیره ملکوتی پیامبر اعظم (ص)، جایگاه ذکر و ذاکر از دیدگاه پیامبر (ص) و اهل بیت، مدیریت از دیدگاه پیامبر اکرم (ص)، رفتار با کودکان و نوجوانان از منظر پیامبر اعظم (ص)، تعلیم و تربیت در سیره پیامبر (ص) مقالاتشان را تا 15 دی ماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

دبیرخانه این کنگره در استان کردستان، شهرستان سقز، خیابان آزادی،‌ روبروی پارک کودک، اداره اوقاف و امور خیریه است.

گفتنی است نویسندگان و محققان همچنین می توانند مقالاتشان را از طریق رایانامه به آدرس اینترنتی sagez.kordestan@awqaf.ir ارسال کنند.

این کنگره، پنجم بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی شهرستان سقز برگزار می شود.

کشفیات مواد مخدر در شهرستان قروه 422 درصد رشد یافت

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان قروه از رشد 422 درصدی کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

نادر کریمی پناه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه گفت: شهرستان قروه رتبه نخست کردستان را در زمینه کشف مواد مخدر دارا است.

وی از دستگیری 94 نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر در یک ماه گذشته در این شهرستان خبرداد و افزود: در همین مدت هفت منطقه آلوده شهرستان نیز پاکسازی شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان قروه بیان کرد: در راستای مقابله با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، هیچ مجوز جدیدی برای قلیان سرا صادر نمی شود.