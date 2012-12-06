تحصیل 65 هزار دانشجو در استان/ 300 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه کردستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر 65 هزار نفر به عنوان دانشجو در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های آزاد، دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور و علمی و کاربردی در استان کردستان مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: تحصیل این میزان دانشجو در استان کردستان نشان دهنده ظرفیت های استان در راستای پرورش نیروهای تحصیل کرده در رشته هلی مختلف تحصیلی است که بدون شک می توان از این ظرفیت در سالهای آینده در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت این استان به خوبی بهره برداری کرد.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره روز دانشجو و برگزاری مراسم های ویژه در این روز در سراسر استان گفت: روز دانشجو یادآور استکبار ستیزی دانشجویان در مقابل با توطئه های دشمنان است و به همین دلیل در حال حاضر تمامی دانشجویان ایران اسلامی به ویژه استان کردستان نیز با این ویژگی روز دانشجو را جشن می گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فعلی دانشگاه کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 11 هزار و 400 نفر به عنوان دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه کردستان تحصیل می کنند که حدود 15 درصد از این دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

امینی با اشاره به تدریس 80 رشته در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه کردستان عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه در حال حاضر توجه به تقویت و توسعه تحصیلات تکمیلی است و در این راستا برنامه ریزی های ویژه ای در دستور کار مدیران و مسئولان دانشگاه قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به موفقیت های کسب شده توسط دانشجویان دانشگاه کردستان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و هنری در سال جاری بیان کرد: دانشجویان دانشگاه کردستان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی موفقیت های خوبی را به دست آورده اند و این موفقیت ها نتیجه تلاش های صورت گرفته از سوی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه است.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین به کسب 40 درصد از رتبه های تک رقمی المپیادهای علمی منطقه هشت کشور از سوی دانشجویان دانشگاه کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین در این بخش و در المپیادهای کشوری نیز 10 رتبه تک رقمی از سوی دانشجویان این مرکز آموزش عالی کسب شده است.

وی در پایان با بیان اینکه مراسم امسال روز دانشجو با محوریت خود دانشجویان برنامه ریزی شده و اجرا می شود، عنوان کرد: انتظار می رود که زمینه برای ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه فراهم شود چرا که این روند زمینه را برای توسعه و پیشرفت سریعتر استان کردستان را در حوزه های مختلف فراهم می کند.

در این مراسم همچنین مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان نیز سخنرانی کرد و در پایان از دانشجویان برگزیده و همچنین خبرنگاران فعال در حوزه دانشگاه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.