8700 دانش آموز دختر آبادانی تحت پوشش طرح آهن یاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه هوشیار زاده صبح پنج شنبه در آئین نمادین نواخته شدن زنگ آهن یاری در مدرسه دخترانه فداییان اسلام که به منظور ترویج فرهنگ مصرف قرص آهن و پیشگیری از ابتلا به کم خونی انجام شد، افزود: از این تعداد دانش آموز سه هزار و 789 دانش آموز مقطع راهنمایی و چهار هزار و 928 دانش آموز نیز در مقطع متوسطه هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور به منظور تامین آهن مورد نیاز بدن دختران نوجوان وپیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن از سال 86 در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شد، اظهار کرد: مدت زمان اجرای طرح آهن یاری چهار ماه خواهد بود که به صورت هفتگی یک عدد قرص آهن به دانش آموزان داده می شود.



به گفته هوشیارزاده، در سال تحصیلی گذشته نیز تمام جامعه هدف این طرح به طور 100 درصد تحت پوشش قرار گرفتند.



کارشناس سلامت و تندرستی آموزش و پرورش آبادان گفت: ترویج فرهنگ مصرف قرص آهن و پیشگیری از ابتلا به کم خونی در کلیه آموزشگاه های دخترانه متوسطه و راهنمایی اجرا شد.



زنگ نمادین آهن یاری به طور همزمان در مدارس دختر سراسر آبادان به صدا در آمد.