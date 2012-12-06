13 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری ‌نسب در این باره اظهارداشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین از تهیه مواد مخدر و فروش آن در شهرستان البرز و استان قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: در تحقیقات فنی پلیس مشخص شد این قاچاقچی، مقادیری مواد مخدر خریداری و در منزل نگهداری می ‌کرده که ماموران با هماهنگی قضایی منزل وی را تحت کنترل و مراقبت قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، مقدار 10 کیلو و 600 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ‌ای جاسازی شده بود، کشف و قاچاقچی 36 ساله دستگیر شد.

سردار جعفری ‌نسب عنوان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین در اقدامی دیگر با شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر دو کیلو و 300 گرم ماده مخدر شیشه کشف و ضبط کردند.

این مسئول یادآورشد: اقدامات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

دستگیری 44 خرده فروش مواد مخدر

معاون اجتماعی فرمانده ناجا استان قزوین گفت: با اجرای طرح جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در این استان 44 نفر دستگیر و 673 گرم انواع مواد از متهمان کشف شد.

سرهنگ محمد قربان عسگری افزود: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان آبیک با اجرای این طرح 13 نفر را دستگیر و از متهمان 468 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

وی اظهارداشت: ماموران ناجا قزوین همچنین در طرح پاکسازی نقاط آلوده در بوستان ها وباغ های اطراف شهر قزوین 15 معتاد و خرده فروش را دستگیر و از آنان 53 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

این مسئول بیان کرد: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا پنج منزل مسکونی در چهار نقطه آلوده مورد بازرسی قرار گرفت که در این اقدام 10 خرده فروش و معتاد به مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: همچنین ماموران انتظامی شهرستان تاکستان نیز با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شش نفر را دستگیر و 15 گرم انواع ماد مخدر از متهمان کشف و ضبط کردند.

