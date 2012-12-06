ضریح مطهر امام حسین (ع) در آغوش مردم شوشتر جای گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ضریح مطهر سیدالشهدا(ع) در حالی که شهرستان دزفول را به مقصد شهرستان شوشتر ترک کرد، بامداد امروز پس از 16 ساعت وارد این شهر شد.

کاروان سفینة النجاة با استقبال پرشور مردم شوشتر وارد این شهر شد و پس از ورود به شوشتر در مسیرهای میدان امام حسین (ع)، بلوار امام حسین (ع)، پل شطیط، کمربندی علامه شیخ شوشتری (ره)، میدان شهدا، بلوار شهید رجایی، چهارراه شهید رجایی و خیابان طالقانی در امامزاده عبدالله مورد استقبال قرار سیل مشتاقان ائمه اطهار قرار گرفت.



علاوه بر تعطیلی مدارس از صبح امروز بازار مرکزی شهر شوشتر نیز تعطیل اعلام شده است و بازاریان به صورت دسته جمعی در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان شرکت می کنند.



هزاران شوشتری که از صبح دیروز آماده پذیرایی از ضریح بودند، ضریح مطهر اباعبدالله الحسین (ع) را در امامزاده عبدالله این شهرستان در آغوش کشیده اند.