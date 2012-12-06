تمام اراضی غیر کشاورزی به بخش خصوصی یا دولتی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در جلسه کمیسیون طرح های غیر کشاورزی ماده 21 اظهار داشت: زمین های ملی و دولتی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری واگذار می شوند و افرادی که این زمین ها را دریافت می کنند باید طرح هایشان را در زمان معین عملیاتی کرده در غیر اینصورت زمین ها از آنها پس گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه واگذاری اراضی از یک سال تا 15 سال انجام می شود، گفت: در صورت اجرا و بهره برداری از طرح این مدت زمان قابل تمدید می باشد.

وی افزود: تشخیص تخلف و یا تعلل مستاجرین در اجرای طرح به عهده کمیسیون ماده 33 اصلاح قانون حفاظت می باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: واگذاری زمین به دستگاه های دولتی از طریق کمیسیون طرح های غیر کشاورزی و همچنین از طریق ماده 69 انجام می شود.

وی با تاکید برگسترش واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در سطح استان، با واگذاری اراضی مورد نیاز 22 واحد اشتغالزایی از زمین های بایر (غیر کشاورزی) موافقت کرد.

وی با بیان اینکه همه افرادی که بخواهند از اراضی ملی برای کارهای غیر کشاورزی استفاده کنند، باید به امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه نمایند، افزود: این افراد ممکن است دولتی و یا خصوصی باشند که در هر صورت باید روال قانونی را طی کرده و پس از بررسی در مورد اینکه زمین درخواستی ملی و سنددار بوده و معارض ندارد، در کمیسیون مربوطه تخصیص داده می ‌شود.

در این جلسه 60 هکتار از اراضی غیر کشاورزی سطح استان به اجرای 22 طرح تولیدی، صنعتی و خدماتی تخصیص داده شد.

همچنین 23 طرح غیر کشاورزی نیز مورد بررسی و اصلاحیه قرار گرفت.