نجات معجزه آسای 4 سرنشین پراید در تصادف هولناک

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با اعلام این خبر گفت : ساعت 7 و 30 دقیقه امروز برخورد یک دستگاه سواری پراید با گاردریل کنار اتوبان و گرفتار شدن سرنشینان در داخل خودرو به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی افزود : بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 86 خود را به محل حادثه در جاده ورامین به تهران رساندند. شدت تصادف به حدی بود که گاردریل از قسمت جلو وارد خودرو شده و از سقف خارج شده بود. آتش نشانان در نخستین گام اقدام به قطع کردن سیستم برق و بنزین خودرو کرده و سپس چهارسرنشین خودرو را از داخل آن خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد، چهار سرنشین پراید به طور معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کرده و تحویل امدادگران اورژانس شدند.