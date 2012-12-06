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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

نجات معجزه آسای 4 سرنشین پراید در تصادف هولناک

نجات معجزه آسای 4 سرنشین پراید در تصادف هولناک

چهار سرنشین یک دستگاه خودروی پراید پس از تصادف هولناک با گاردریل کنار اتوبان به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کردند.

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با اعلام این خبر گفت : ساعت 7 و 30 دقیقه امروز برخورد یک دستگاه سواری پراید با گاردریل کنار اتوبان و گرفتار شدن سرنشینان در داخل خودرو به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی افزود : بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 86 خود را به محل حادثه در جاده ورامین به تهران رساندند. شدت تصادف به حدی بود که گاردریل از قسمت جلو وارد خودرو شده و از سقف خارج شده بود. آتش نشانان در نخستین گام اقدام به قطع کردن سیستم برق و بنزین خودرو کرده و سپس چهارسرنشین خودرو را از داخل آن خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد، چهار سرنشین پراید به طور معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کرده و تحویل امدادگران اورژانس شدند.

کد مطلب 1759516

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