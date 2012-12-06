عشق به امام حسین (ع) باعث سرافرازی ایران است

حجت الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراسم استقبال مردم اندیمشک از ضریح جدید حرم امام حسین(ع) گفت: جامه عمل پوشاندن به رفتار و گفتار سید و سالار شهداء (ع) باعث منکوب شدن زورگویان جهان می شود و ملت ایران اسلامی این مطلب را عملا به اثبات رسانده اند و سایر کشورهای جهان با الگو برداری از انقلاب اسلامی به مقابله با حکّام زورگوی خود می پردازند.

مسئول کمیته تبلیغ و اطلاع رسانی ستاد استقبال از کاروان سفینه النجاة اندیمشک عنوان کرد: مردم اندیمشک در دوران ستمشاهی با اقتدا به صلاله پاک زهرای اطهر (س)، امام خمینی (ره) به مبارزه با دژخیمان رژیم منحوس پهلوی پرداختند و طعم شیرین پیروزی را همانند سایر مردم کشور عزیزمان چشیدند و در دوران دفاع مقدّس جانانه به مصاف متجاوزین بعثی رفتند.



حجت الاسلام سعید علیپور عنوان کرد: اندیمشک در دوران دفاع مقدس، محل قرار شهدا، محل استراحت شهدا، محل عبادت شهدا و محل معراج شهدا بوده است.



وی با اشاره به مقاومت مردم اندیمشک در دوران دفاع مقدس گفت: شهرستان اندیمشک در دوران جنگ تحمیلی دارای 60 هزار نفر جمعیت بوده است که تعداد هزار نفر از مردم آن به شهادت رسیدند یعنی از هر 60 نفر، یک نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.



حجت الاسلام علیپور افزود: در چهارم آذرماه سال 1365 تعداد 54 هواپیمای جنگنده به مدت ی یک ساعت و 45 دقیقه این شهر را بمباران کردند و طولانی ترین بمباران هوایی بعد از جنگ جهانی دوم در اندیمشک رقم خورد و بیش از 500 نفر از مردم اندیمشک و رزمندگان اسلام به شهادت رسیدند و این درحالی بود که چند روز پس از این واقعه تلخ، کاروان اعزام به جبهه این شهرستان مملو از جوانان مومن و متعهد می شود و اینها درسی است که از مکتب حسین (ع) فرا گرفته ایم.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک با اشاره به رقص و پایکوبی مفتی ملعون وهابی در روز عاشورا و منفور خواندن تفکر وهابیون ملحد تصریح کرد: محبت اهل البیت (ع) در رگ و خون و گوشت و استخوان ملت ایران و بخصوص مردم استان خوزستان ریشه دوانده است و با وعده های دروغین فریب نمی خورند و این حضور پرشور امّت حزب الله خوزستان در استقبال از ضریح مطهّر اباعبدالله الحسین (ع) خود بیانگر این واقیعت است.