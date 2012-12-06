به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهینی پیش از ظهر پنج شنبه به مناسبت روز دانشجو در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه پیام نور شاهرود ضمن تاکید بر ضرورت ترسیم سبک و روش زندگی دینی و اسلامی در سطح جامعه، افزود: دانشجو در هر دوره ای از تاریخ آرمان و اصول مشترک و ثابت و درعین حال متناسب با آن موقعیت و زمان را دارد.

وی با تاکید بر این که شعار و آرمان امروز هر دانشجوی مسلمان و انقلابی پیشرفت همه جانبه اسلامی ایرانی بر محوریت عدالت است، خاطر نشان کرد: روز دانشجو باید به عنوان عاملی برای تقویت روحیه استکبار ستیزی و عدالت خواهی میان دانشجویان باشد.

این استاد حقوق دانشگاه تاکید کرد: در جنگ هشت ساله، دشمن و خاکریزهایش مشخص و قابل رویت بودند اما امروز نه دشمن نه خاکریز هایش مشخص نیست هر خانه و خانواده می تواند تبدیل به خاکریز دشمن شود.

مدرس جریان شناسی فرهنگی حوزه علمیه دانشگاه با اشاره به این که قشر دانشجو یکی از تاثیر گذار ترین اقشار جامعه در حفظ یا تغییر یک جامعه هستند یادآور شد:16 آذر بعنوان روز دانشجو می تواند تقویت کننده روحیه ضد استکباری و موجب استحکام اراده های دانشجویان در مبارزه با ظلم و بی عدالتی باشد.

شاهینی عنوان کرد: مهمترین وظایف دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم در موقعیت و شرایط کنونی جامعه ولایت پذیری، تقویت ایمان، بصیرت افزایی، دشمن شناسی، تولید دانش و بومی سازی فناوری علوم است.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود یکی از موضوعاتی که دانشجویان باید به آن اهتمام بورزند را نقد آگاهانه و عالمانه علوم و اندیشه های غربی دانست و ادامه داد: این مهم به مقدماتی نیاز دارد که اگر به آن مقدمات توجه نشود، ممکن است نقد تفکر غرب از پشتوانه علمی لازم برخوردار نبوده و دانشجو در مواجه با پاسخ ها، به تردید و بی هویتی دچارشود.

وی اظهار داشت: دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری و به ویژه دانشجویان رشته علوم انسانی در مبارزه با تفکرات انحرافی و غربی نسبت به سایر دانشجویان از اولویت بیشتری برخوردار هستند.

شاهینی ابراز داشت: مقدمه نقد تفکر غرب و تولید دانش بومی، شناخت مبانی فکری اسلام است و دانشجوی انقلابی و متفکر باید شناخت کافی و لازم از مبانی دین مبین اسلام کسب کند و بعد به دنبال شناخت و نقد تفکرات و علوم غربی بپردازد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود دست یابی به آداب و روش نقد و نگاه نقادانه و در عین حال عالمانه به موضوع را از دیگر شرایط نقد تفکرات غربی دانست و خاطر نشان کرد: دانشجو نقاد نباید به علوم غربی نگاه منفی مطلق داشته باشد بلکه روش صحیح و درست مطالعه و نقادی آن است که نکات مثبت و منفی که عقل جمعی آن را تایید می کند مورد توجه قرار گیرد و موضوعات و محورهای تفکر غربی که با مبنای اسلامی و انسانی سازگار نیست در یک گفتمان صحیح به نقد کشیده شود.

شاهینی از دیگر وظایف دانشجویان را توجه و ترسیم سبک و روش زندگی دینی و اسلامی دانست و گفت: پیشرفت همه جانبه اسلامی و ایرانی با محور قرار گرفتن عدالت و نحوه رسیدن به این پیشرفت یکی از موضوعاتی است که دانشجویان با کمک اساتید حوزه و دانشگاه باید به آن بپردازند تا خواسته های مقام معظم رهبری را تامین کنند.

وی در پایان با تاکید بر این که ارائه راهکار برای اداره جامعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی بر مبنای اسلامی و شرعی ضروری است، افزود: این امر مهم باید بوسیله قشر تحصیل کرده و نخبگان و اساتید و دانشجویان و علمای حوزه ارائه شود.