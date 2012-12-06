توزیع 2600 جلد کتاب با موضوع حجاب/دبیرستان امام خمینی (ره) هوشمندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از توزیع دو هزار و 600 جلد کتاب با موضوع حجاب و عفاف در بیندانش آموزان استان خبرداد.

حجت الله نریمانی افزود: این کتاب ها به منظور احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر پیرامون رعایت حجاب و عفاف و گسترش، تقویت و ترویج فرهنگ پوشش اسلامی مناسب در مدارس و همچنین آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب به دانش آموزان و توجیه آنها نسبت بهرعایت حریم عفاف در محیط‌ های اجتماعی توزیع شده است.

دبیرستان امام خمینی (ره) هوشمندسازی شد

در اجرای مصوبه هیئت دولت و به همت شرکت گاز استان کردستان دبیرستان دخترانه 10 کلاسه حضرت امام خمینی (ره) ناحیه دو سنندج به امکانات هوشمند تجهیز شد.

مراسم افتتاح و جشن هوشمندسازی این دبیرستان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، فرماندار سنندج، مدیر عامل شرکت گاز استان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و تنی چند از مسئولین شهرستان، دانش آموزان و فرهنگیان این آموزشگاه برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه انسانی و نقش منابع انسانی در توسعه همه جانبه گفت: در صورتی آموزش و پرورش زمینه ساز توسعه منابع انسانی است که به آخرین تکنولوژی آموزشی و روش های یاد دهی و یادگیری مجهز باشد.

خسرو ساکی با ارائه تعریفی از مدرسه هوشمند اظهار داشت: مدرسه هوشمند مدرسه ای است که دست اندرکاران آن از تجهیزات آن هوشمندانه استفاده کنند.

همچنین در ادامه مراسم مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان با ارائه گزارشی از نحوه هوشمند سازی این آموزشگاه و خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی این آموزشگاه گفت: در کل مبلغی افزون بر 500 میلیون ریال برای هوشمند سازی این آموزشگاه هزینه شده است.

مهدی مهدوی در ادامه با اعلام اینکه این شرکت علاوه تجهیز این دبیرستان تعداد 40 دستگاه مانیتور رایانه را نیز برای استفاده مدارس به آموزش و پرورش اهدا کرده است از دانش آموزان خواست در مصرف گاز صرفه جویی کرده و این پیام را به خانواده ها نیز منتقل کنند.

برگزاری جلسه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی

سومین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی به منظور بررسی برنامه های سال جاری در اداره کل آموزش و پرورش کردستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولین سواد آموزی و اعضای کارگروه برگزار شد پیرامون برنامه های فرهنگی کلاس های سواد آموزی بحث و تبادل نظر شد و گزارشی از فعالیت سواد آموزی ارائه شد.

معاون سواد آموزی اداره کل ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه گذشته را ارائه کرد و در ادامه بر اهتمام بیشتر و پیگیری برنامه های تبلیغی در خصوص جذب بی سوادان و ریشه کنی بی سوادی تاکید کرد.

اکبر عظیمی با اشاره به برنامه های فرهنگی کلاس های سواد آموزی استان، از برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی در بین سواد آموزان خبرداد.

وی گفت: به مناسبت ماه محرم مسابقه کتابخوانی از کتاب چهل ستاره در آسمان کربلا، به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه کتابخوانی از کتاب خورشید انقلاب و به مناسبت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسابقه کتابخوانی از کتاب اصلاح الگوی مصرف در بین سواد آموزان شرکت کننده در کلاس های سواد آموزی برگزار می شود.

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اداره کل آموزش و پرورش و کمیتهامداد امام خمینی (ره)

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به مرحله اجرا در آمد.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در این رابطه اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش با هدف ارایه خدمات خدا پسندانه و شایسته تر به دانش آموزان نیازمند و نهادینه سازی همکاری ها در ابعاد حمایتی به مرحله اجرا در می آید.