  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

رئیس سازمان امور دانشجویان:

برنامه مبارزه با استکبار را در سنگر علم و دانش ادامه می‌دهیم

برنامه مبارزه با استکبار را در سنگر علم و دانش ادامه می‌دهیم

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: شهیدان علیمحمدی، شهریاری، رضایی نژاد، چمران در تولید علم همراه دانشجویان بودند و امیدواریم با وجود باز شدن راه توسط این شهیدان برنامه مبارزه با استکبار را در سنگر علم و دانش ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی صبح امروز پنج شنبه 16 آذر با حضور بر سر مزار شهدای روز دانشجو و گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر گفت: ما دانشگاهیان با سربلندی جمع شدیم تا پاسدار خون شهیدان باشیم.

وی ادامه داد: از سال 1332 تا سال 91 قدم های بزرگی برداشته شده است و هر دانشگاهی به وجود شهیدان دانشجو مزین شده است و دانشگاه‌ها پر از شهیدان دانشجو است.
 
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: این دانشجویان شهید بودند که در مبارزه با استکبار مبارزان را همراهی کردند و در صف اول انقلاب حضور داشتند.
 
وی به بزرگترین وظیفه دانشجویان اشاره کرد و گفت: تولید علم و تحقیقات و فناوری بزرگترین وظیفه دانشجویان در این برهه است، تا به همت 4میلیون و 400 دانشجویی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل می کنند در منطقه اول باشیم.
کد مطلب 1759525

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