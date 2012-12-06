به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی صبح امروز پنج شنبه 16 آذر با حضور بر سر مزار شهدای روز دانشجو و گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر گفت: ما دانشگاهیان با سربلندی جمع شدیم تا پاسدار خون شهیدان باشیم.

وی ادامه داد: از سال 1332 تا سال 91 قدم های بزرگی برداشته شده است و هر دانشگاهی به وجود شهیدان دانشجو مزین شده است و دانشگاه‌ها پر از شهیدان دانشجو است.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: این دانشجویان شهید بودند که در مبارزه با استکبار مبارزان را همراهی کردند و در صف اول انقلاب حضور داشتند.

وی به بزرگترین وظیفه دانشجویان اشاره کرد و گفت: تولید علم و تحقیقات و فناوری بزرگترین وظیفه دانشجویان در این برهه است، تا به همت 4میلیون و 400 دانشجویی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل می کنند در منطقه اول باشیم.