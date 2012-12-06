محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رویارویی تیم فوتبال صبای قم با الشباب امارات در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیمهای عربی همیشه برای مسابقات آسیایی بازیکنان خوبی را جذب میکنند که این مسئله کار ما را سختتر میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان باشگاه صبای قم باید در روزهای پیش رو توجه ویژهای را به تیم داشته باشند و بازیکنانی که نیاز داریم را به خدمت بگیرند.
مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: در صورتی که بازیکنان مد نظر را نگیریم، نه تنها برای الشباب، که در صورت صعود به مرحله گروهی برای تیمهای دیگر هم زنگ تفریح خواهیم شد. ما باید با یک تیم کامل وارد مسابقات آسیایی شویم و نماینده خوبی برای ایران باشیم.
" در حال حاضر هم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنیم و هم از نظر داشتن بازیکن در پستهای مختلف مشکل داریم". وی با اشاره به این مطلب، تاکید کرد: اگر شرایط اینطور باشد، نه تنها در آسیا که حتی در لیگ برتر هم به مشکل خواهیم خورد.
فکری در خصوص جذب بازیکنان جدید برای این تیم هم گفت: به جز محمد آرام طبع که به خاطر آسیب دیدگی از لیست صبا خارج شد، احتمالا یکی، دو بازیکن دیگر هم از صبا جدا شوند. ما لیست چند بازیکن را به باشگاه دادهایم و حداقل نیاز به پنج بازیکن در پستهای مختلف داریم.
تیم صبای قم هم در مرحله دوم پلیآف روز 21 بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف الشباب امارات میرود و در صورت پیروزی در این بازی به گروه B این رقابتها صعود کرده و در آن گروه با تیمهای لخویا قطر، الاتفاق عربستان و پاختاکور ازبکستان رقابت خواهد کرد.
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