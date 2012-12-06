60 جهادگر بسیج سازندگی خراسان جنوبی به زهان اعزام شدند

محمد زهرایی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در ساعات اولیه صبح چهار گروه بسیج سازندگی به منطقه زلزله زده زهان اعزام شده است، اظهارداشت: این گروه ها شامل ۱۵ نفر بوده است.

وی اضافه کرد: این تعداد گروه ها به تاکید مقامات اعزام شده و در صورت نیاز مابقی تیم ها نیز به منطقه اعزام خواهند شد.

زهرایی با بیان این گروه ها در روستاهای شاج و حسین آباد و روستاهای اطراف مستقر شدند، عنوان کرد: این بسیجیان به منظور امدادرسانی به زلزله زدگان منطقه زهان اعزام شده اند.

وی از ساماندهی20 گروه بسیجی برای اعزام به منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: این گروه ها به انجام فعالیت هایی از جمله آواربرداری، خدمت رسانی به مردم و آسیب دیدگان و امدادگری خواهند پرداخت.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه این نهاد برای بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده نیز همکاری خواهد کرد، گفت: هم اکنون تامین وسایل گرمایشی، چادر و پتو از مهم ترین نیازهای مردم این منطقه است.