اداره شهرکهای صنعتی در یزد به دست صاحبان صنایع سپرده شد

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در کشور پیشتاز است.

وی افزود: موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی مهریز به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی چهار راه ارتباطی کشور و برخورداری از آب انتقالی و شبکه گاز و شبکه فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی و شبکه اینترنت پرسرعت و همجواری با شهرستان مهریز همچنین بهره مندی از ذخایر معدنی و منابع و عوامل تولید ارزان قیمت (نیروی انسانی، زمین و .......)، دسترسی سریع به مرکز استان، امتیازی برای سرمایه گذاری در این شهرک به شمار می رود.

وی بیان داشت: این ویژگی ها، ظرفیتی برای توسعه صنعتی به شمار می رود و موقعیت ممتازی به شهرک صنعتی مهریز بخشیده است.

عظیمی عنوان کرد: پیش از این نیز با تاسیس شرکت خدماتی شهرک های صنعتی یزد و اردکان، اداره امور آنها به واحدهای صنعتی مستقر در آن واگذار شده است .

عظیمی یادآور شد: شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی جهان آباد میبد و تفت نیز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد .