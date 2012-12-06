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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

حجت الاسلام جلیلی:

معضل بیکاری جوانان در بخش مهربان باید حل شود

معضل بیکاری جوانان در بخش مهربان باید حل شود

مهربان – خبرگزاری مهر: امام جمعه مهربان گفت: جوانان این منطقه به دلیل نیافتن کار مناسب برای خود مجبور به مهاجرت به کلانشهرها شده اند که این امر تبعات بد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل جلیلی امروز در اجتماع بزرگ اهالی شهرها و روستاهای بخش مهربان گفت: منطقه مهربان دارای ظرفیت‌های فراوانی است ولی متاسفانه به خاطر کم توجهی و بی‌توجهی برخی از مسئولان این ظرفیت ها فرصت خود نمایی پیدا نکرده اند.

وی افزود: جوانان این منطقه به دلیل نیافتن کار مناسب غالبا به عنوان نیروی خدماتی در کلانشهرها مشغول فعالیت می‌شوند که این امر دارای اثرات نامناسب اجتماعی است.

حجت الاسلام جلیلی ادامه داد: زمینه اشتغالزایی در بخش مهربان بسیار  پایین است و موضوع  ساخت و راه اندازی شهرک صنعتی مهربان تاکنون عملی نشده است.

وی در خصوص برخی دیگر از مشکلات بخش مهربان گفت:  ایجاد منطقه نمونه گردشگری در مهربان یکی از امور ضروری است که با توجه به ظرفیت‌های فراوان و قدمت تاریخی  این منطقه زمینه گردشگری  در ان مهیاست.

امام جمعه مهربان کمبود امکانات بهداشتی و درمانی را یکی دیگر از مسائل و مشکلات مردم  منطقه عنوان کرد و افزود: هر بیماری که به مرکز بهداشتی و درمانی مهربان مراجعه می‌کند به دلیل نبود امکانات در این مرکز به ناچار به سراب اعزام می‌شود.

وی افزود: کیفیت اب این منطقه به حدی پایین است که بسیاری از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج ببرند.

جلیلی ادامه داد:  ایجاد مجتمع ورزشی برای  بانوان یکی دیگر از خواسته های ساکنان منطقه است زیرا هیچگونه زمینه تفریح برای بانوان فراهم نیست و بیشتر اوقات بانوان منطقه با قالیبافی سپری می‌شود و به غیر از قالیبافی امکاناتی برای پرکردن اوقات فراغت خود ندارند.

وی خواستار ایجاد دانشکده هنر با محوریت فرش در مهربان شد و افزود: با توجه به شهرت جهانی فرش دستباف مهربان تاسیس دانشکده فرش در مهربان  بسیار ضروری است.

کد مطلب 1759530

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