34خانواده مددجوی بویراحمدی از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر انصاری افزود: این امر در راستای کاهش هزینه های درمانی و کمک به مددجویان انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی یکی از راههای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت است، عنوان کرد: زنان سرپرست خانوار و مجریان طرحهای اشتغال از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار می شوند.

انصاری اظهار داشت: مبلغ یک میلیارد و 470 میلیون و 444 هزار ریال درسال جاری برای بیمه اجتماعی مددجویان هزینه شد.

حمایت کمیته امداد کهگیلویه از خانواده های زندانیان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از حمایت کمیته امداد این شهرستان از 27 خانواده از زندانیان جرام غیر عمد خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: کمیته امداد برای جلوگیری از انحطاط و از هم پاشیدگی کانون خانواده زندانیان جرائم غیر عمد، پس از بررسی های لازم از خانواده های آنها حمایت می کند.

وی بیان داشت: این خانواده ها که سرپرست آنها در زندان است با جمعیتی بالغ بر 92 نفر تحت حمایت کمیته امداد قرار داشته و از مزایا و حمایتهای اجتماعی این نهاد برخوردارند.

رحیمی نیا با بیان اینکه حمایت از خانوادهای زندانیان جرائم غیر عمد تا زمان آزادی سرپرست خانواده انجام می شود، اظهار داشت: خیرین ومتمکنین می توانند با کمک های مالی خود نسبت به پرداخت دیه و جرائم غیر عمد برای آزادسازی زندانیان اقدام کنند.

ماهیانه 110 میلیون ریال از صندوق های صدقات چرام جمع آوری می شود

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: ماهیانه مبلغ 110 میلیون ریال از صندوق های صدقات کمیته امداد این شهرستان جمع آوری می شود.

علی حسن مظاهری افزود: نصب صندوقهای صدقات بزرگ در سطح شهر و روستاها، توزیع صندوقهای متوسط در ادارات و صندوق کوچک در منازل باعث افزایش کمکهای مردمی شده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و 268صندوق بزرگ، متوسط و کوچک در سطح شهرستان توزیع شده، عنوان کرد: مبالغ جمع آوری شده از این صندوقها در سرفصلهای مختلف از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، کمک به امر ازدواج نیازمندان و کمک به مسکن مددجویی هزینه می شود.

بهره مندی 84 خانوار مددجوی دنایی از انشعابات رایگان

مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان دنا از بهره مند شدن 84 خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از انشعابات رایگان آب، برق و گاز خبر داد.

مجتبی امینی گفت: این نهاد در راستای حل مشکلات مالی و تسریع در فراهم کردن امکانات اولیه زندگی خانواده های تحت حمایت با همکاری و مشارکت سازمانهای مربوطه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی بیان داشت: خانواده های مددجوی فاقد انشعابات لازم بعد از شناسایی به سازمانهای مربوطه معرفی و به صورت رایگان از انشعابات برخوردار می شوند.

امینی اظهار داشت: با همکاری ادارات مربوطه مددجویان تحت حمایت از پرداخت مبلغ 47 میلیون و 940 هزار ریال برای هزینه انشعابات معاف می شوند.

50 زن مددجوی کهگیلویه ای در دور آموزش بهداشت شرکت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از برگزاری دوره آموزشی بهداشت برای 50 نفر از زنان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: توجه به وضعیت بهداشت و سلامت مددجویان، آموزش گروهی خانواده ها، توزیع کالاهای بهداشتی، ساخت و بهسازی منازل، حمام، سرویس بهداشتی و لوله کشی آب منازل مددجویان از جمله فعالتهای این نهاد حمایتی است.

وی بیان د اشت: برگزاری این کلاسها رشد و ارتقاء فرهنگ جامعه و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ایجاد سلامتی و نشاط در خانواده را به دنبال دارد.

552 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج به مددجویان باشت پرداخت شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از پرداخت 552 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه به مددجویان در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عبدالحمید ولی پور گفت: این مبلغ در قالب جهیزیه به تعداد 50 نوعروس و 26 مورد هدیه به داماد پرداخت شد.

وی افزود: برای تامین جهیزیه به هر نوعروس مبلغ 10 میلیون ریال و به هر داماد دو میلیون ریال اهدا شد.

ولی پور با بیان اینکه تلاش در مسیر تشکیل خانواده در جامعه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، عنوان کرد: کمک به زوج های جوان برای تشکیل زندگی مشترک یکی از برنامه های کمیته امداد است.

برگزاری کلاسهای نظام جامع آموزشی با حضور 30 مددجوی دنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از برگزاری کلاس های طرح نظام جامع آموزشی با حضور 30 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته این شهرستان خبر داد.

مجتبی امینی گفت: مهمترین اهداف این طرح افزایش و ارتقاء سطح آگاهی و بینش دینی و مهارتهای زندگی و کنترل آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: آموزش صحیح، تاثیر گذار و منطبق با نوع مشکل و آسیب خانواده های نیازمند، لازمه تامین سلامت افراد خانواده و جامعه است.

کمیته امداد کهگیلویه الگوی برتر اشتغال زایی شناخته شد

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: کمیته امداد این شهرستان در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به عنوان الگوی برتر اشتغالزایی شناخته شد.

ناصر رضایی افزود: این نهاد حمایتی یک الگوی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار است.

وی بیان داشت: کمیته امداد با نظارت مستمر وکارشناسی شده در پرداخت تسهیلات، زمینه اشتغال زایی جامعه هدف خود را در تمام زمینه ها فراهم می کند.

رضایی با بیان اینکه تمام دستگاهها در زمینه اشتغال باید از کمیته امداد الگو بگیرند، عنوان کرد: تلاشهای مدیر و کارکنان این نهاد به عنوان موثرترین دستگاه در زمینه اشتغال قابل تقدیر است.