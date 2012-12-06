مرمت بخشی از منزل ملایی در سنندج/طرح های گردشگری کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مهرزاد اظهار داشت: این بنا دارای سبک درون گرایی است و مساحت آن بالغ بر 900 متر مربع است.

وی افزود: این بنای تاریخی در حال تخریب بود و نیاز مبرم به مرمت و احیاء داشت که در سال 90 توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان تملک شد و کار مرمت و بازسازی آن توسط کارشناسان این اداره کل آغاز شد.

وی ادامه داد: تا کنون کار مرمت و بازسازی جداره جنوبی که در معرض تخریب بود انجام شده و در صورت تامین اعتبار کار مرمت و استحکام بخشی مابقی بنا نیز انجام می شود.

معرفی طرحهای گردشگری و صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری کردستان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال به دستور مقام معظم رهبری تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی معاونت گردشگری استان کردستان در حوزه توسعه گردشگری در این استان کارها و فعالیت هایی انجام داده است.

محمد علوی افزود: این فعالیت ها شامل صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری اعم از هتل، مجتمع بین راهی، مجتمع های تفریحی و سفره خانه های سنتی به تعداد بیش از 15 مورد، توسعه زیرساخت های گردشگری استان با اعتبارات ملی و استانی برای بیش از 12 مورد، معرفی توانمندی ها و پتانسیل های مختلف استان در جشنواره های مختلف بیش از پنج مورد و معرفی طرح های گردشگری برای اخذ تسهیلات برای 28 مورد بوده است.

وی در ادامه گفت: یکی از برنامه های اصلی حوزه گردشگری استان معرفی سرمایه گذاران بومی و پرداخت تسهیلات برای احداث مکان های گردشگری در سطح استان بوده که تا کنون بیش از 54 طرح در حوزه گردشگری برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ادامه به آموزش بیش از 220 نفر نیروی انسانی و شاغل در صنعت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: این کار در راستای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار درسطح استان انجام شده است.