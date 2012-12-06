نمایشگاه آثار هنری معلولان در گناوه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که به همت مرکز توانبخشی پسران گل‌های آسمانی گناوه برپا شده است آثار هنری و صنایع دستی فراوانی توسط مددجویان این مرکز در رشته‌های قالی‌بافی، هویه‌کاری، گونی‌بافی و کار با چوب به معرض دید عموم گذاشته شده است.

رئیس سازمان بهزیستی شهرستان گناوه پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه ضمن تبریک هفته معلولان اظهار داشت: امیدوارم که مراسم امروز که برای اولین بار درمرکز توانبخشی پسران گل‌های آسمانی برگزارشده است، سرآغاز حرکت جدید و گامی نو در عرصه ارتباطات و تعاملات مراکز توانبخشی شهرستان گناوه باشد و ارتباطات خوبی را با هم آغاز کرده و از عملکرد یکدیگر آگاهی بیشتری پیدا کنید.

ساتری در ادامه افزود: متاسفانه برخی از مراکز ما درشهرستان از فعالیت همدیگر اطلاع کافی را ندارند و می‌طلبد که این مراکز در راستای بهبود سطح خدمات دهی خود به مددجویانشان رایزنی و همکاری و همیاری مضاعف‌تری با یکدیگر داشته باشند.

انتقاد از عدم حضور مسئولان گناوه در برنامه‌های بهزیستی



وی در ادامه ضمن اظهار گلایه از حضور نیافتن برخی مسئولان در برنامه های مراکز توانبخشی تحت نظارت بهزیستی گناوه گفت: در گذشته قول‌هایی توسط بعضی مسئولان برای بهبود و ارتقای سطح خدمات‌دهی به این بخش از جامعه و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی گناوه داده شده که تابه حال هیچکدام محقق نشده اند.

ساتری خاطرنشان ساخت: امیدوارم که با حضور مسئولانی که همیشه یار و یاور ما در برنامه‌های این مراکز بوده اند و امروز نیز در برنامه این مرکز حضور دارند، بتوانیم با اتحاد و همدلی با یکدیگر شاهد ارتقای وضعیت موجود برای این قشر از جامعه شهرستان گناوه باشیم و باید این همکاری‌ها تداوم یابد تا به نقطه ایده‌آل برسیم.

وی متذکر شد: معلولان شهرستان گناوه در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در رده‌های اول استانی با معلولیت‌های متفاوت قرار دارند و شاهد این مدعا هم همین گروه سرود مرکز توانبخشی گلهای آسمانی است که در استان بوشهر بی نظیر و نمونه است.

رئیس سازمان بهزیستی شهرستان گناوه در پایان گفت: بی شک توانمندسازی این عزیزان تنها در سایه تلاش‌های ایثارگرایانه مربیان زحمتکش ودلسوز این مرکز ودیگر مراکز شهرستان محقق شده است تا بتوانند یک مهارت خودیاری یا رفتار سالم را به آنها یاد بدهند.

گفتنی است که در مراسم گشایش این مرکز برنامه های فرهنگی جالبی اجرا و از برخی مسئولان که با این مرکز همکاری داشته اند تقدیر شد.

همچنین تعدادی از مددجویان اعصاب وروان مرکز توانبخشی دختران سرای مهر گناوه هم به همراه مربیان خود در مراسم حضورداشتند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.