ریزش ساختمان یک کشته و 4 مجروح برجا گذاشت

فتح الله تیموری معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ساعت 10:17 دقیقه امروز ریزش یک ساختمان یک طبقه در محله خاک سفید خیابان امینی به سازمان آتش نشانی اعلام شد که با توجه به حساسیت موضوع دو ایستگاه آتش نشانی و یک گروه نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد یک مغازه حدودا 50 متری که کارگران در حال کار ساختمانی در داخل آن بودند به علت عدم رعایت نکات ایمنی به یکباره ریزش کرده است. در زمان حادثه 5 کارگر در محل حضور داشتند که اهالی دو نفر از آنها را قبل از حضور آتش نشانان از زیر آوار خارج کرده بودند.

تیموری ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله عملیات جستجو را آغاز کرده و پس از دو ساعت عملیات نفسگیر سه کارگر را از زیر خروارها خاک خارج کردند. یکی از کارگران تا گردن در زیر خاک گرفتار شده بود مصدومان سپس تحویل امدادگران اورژانس شدند که عوامل اورژانس مرگ یکی از آنها را تایید کردند. ساعت 12:15 دقیقه با پایان عملیات آواربرداری آتش نشانان به ایستگاه های خود بازگشتند.