تشکیل هزار پرونده وام مددجویی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی افزود:‌ کمیته امداد شهرستان زنجان در راستای توانمند سازی خانواده‌های تحت حمایت و فراهم سازی شرایطاقتصادی مستقل برای آنها اقدام به پرداخت وام‌های اشتغالزایی برایمددجویان می‌کند.



وی با اشاره به اینکه وام‌های اشتغالزایی کمیته امداد از محل منابع بانکی و منابع امداد پرداخت می‌شود، اضافه کرد: این وام‌ها در بخش‌های مختلف کارانگیزی، توان افزایی و مشاغل خانگی به مددجویان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان همچنین با اشاره به اینکه وام‌های کمیته امداد در رشته‌های مختلف شغلی پرداخت می‌شود، افزود :رشته‌های کشاورزی، دامپروری، مشاغل خانگی، صنایع دستی و صنفی و صنعتی ازجمله مواردی است که کمیته امداد در این زمینه‌ها اقدام به پرداخت وام می‌کند.

نجفی در ادامه با اشاره به نحوه اجرای طرح‌های اشتغالزایی توسط کمیته امداد یادآور شد: به منظور اجرای موفق این طرح‌ها کمیته امداد قبل از پرداخت وام اقدام به استعداد سنجی مددجویان واجد شرایط اشتغال می‌کند.

رضایت بیشتر مردم در گرو همکاری و تعامل بالای نیروی انتظامی و دستگاه قضا است

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : رضایت بیشتر مردم در گرو همکاری و تعامل بالای نیروی انتظامی و دستگاه قضا است.



سرهنگ علیرضا صالحی روز پنجشنبه دردیدار با رییس کل دادگستری این استان باتاکید برگسترش تعاملات بین بخشی افزود: لازمه بالا بردن رضایت مردم از خدمت گزاران خودر در مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه قضا همکاری بیشتر این دو مجموعه است.

وی رضایت مردم را مهمترین هدف نیروی انتظامی در انجام ماموریت ها دانست و یادآورشد: رضایت خداوند در رضایت مردم است و لازمه بالا بردن رضایت مردم از خدمت گزاران خود در مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه قضا همکاری بیشتر این دو مجموعه است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: تعامل دو جانبه نیروی انتظامی و دادگستری امری اجتناب ناپذیر بوده و مشارکت بیشتر مردم و نهادها با دستگاه قضا و نیروی انتظامی زمینه ساز تحقق امنیت پایدار در جامعه است.

همچنین جعفر گلمحمدی، رییس کل دادگستری استان زنجان بر گسترش تعاملات میان این دودستگاه در خدمات رسانی به مردم تاکید کرد.



