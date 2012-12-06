دنیای غرب نیازمند فکر زلال شیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، در بازدید از موسسه بین المللی مطالعات اسلامی تشکیل چنین نهادی را ضروری دانست و گفت: یکی از آرزوهای همه خیرخواهان حوزه این بود که روزی نهادی در قم شکل بگیرد و طلاب و فضلایی را تربیت کند که در عرصه بین‌الملل به فعالیت‌ تبلیغی بپردازد.



وی با بیان این که پیش از انقلاب چنین فرصتی در اختیار حوزویان نبود، اظهار داشت: البته در زمان بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) این نگاه وجود داشت که اعزام چهره‌هایی همچون شهید بهشتی برای معرفی چهره زیبای شیعه و مکتب اهل‌بیت (ع)، به کشورهای مختلف اعزام شدند، ولی این مقدار کافی نبود.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به تاخیر و آغاز کار تبلیغی در عرصه بین‌الملل بعد از انقلاب، ادامه داد: امید است با فعالیت‌های گسترده موسسه مطالعات اسلامی و عزم راسخ مسئولان و فراگیران آن، بتوانیم تبلیغ بین المللی را تقویت کنیم.



وی در ادامه به تبیین نکاتی مهم خطاب به مسئولان ودانش‌پژوهان موسسه بین المللی مطالعات اسلامی پرداخت و گفت: یکی از دلایل پیشرفت این موسسه این بود که طلابی زبان‌دان را جذب کرد؛ افرادی که با توجه به علاقه و احساس مسئولیت خود به فراگیری زبان عربی یا انگلیسی پرداختند؛ حوزه نیز باید چنین فضایی را با انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه با موسسات مختلف ایجاد بکند.



آیت الله حسینی بوشهری با تاکید بر این که در مسئله معارف باید سنگ تمام گذاشت، ابراز داشت: همان گونه که روحانیون در داخل کشور پاسخ‌گوی مسائل مردم در موضوعات گوناگون هستند، مبلغان خارج از کشور نیز باید با جدیت در تحصیل و مطالعات پیرامونی، پاسخ‌گوی همه شبهات باشند.



وی ادامه داد بر اساس تجربه ثابت شده است که هر چند سخنوری و آشنا بودن به معارف بخش مهمی در فعالیت تبلیغی است، ولی تهذیب نفس و داشتن اخلاق اسلامی تاثیرگذاری فراوانی در امر تبلیغ دارد.



امام جمعه قم با تاکید بر این که مبلغان عرصه بین الملل باید چهره ای مهذب و اخلاقی داشته باشند تا بتوانند تاثیرگذاری کاملی داشته باشند، گفت: رفتار و اخلاق مبلغین می‌تواند الگوی تربیتی کاملی را در اختیار مردم قرار دهد؛ بنابراین اخلاق اسلامی باید بزرگترین ارمغان برای جهانیان باشد.



وی خطاب به دانش پژوهان موسسه مطالعات اسلامی افزود: امیدهای زیاد به شما وجود دارد و بدانید زمینه‌ساز فضای معنوی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) هستید و باید قدر خود بدانید و نسبت به رسالتی که بر عهده دارید آگاه باشید.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که جهان امروز نیازمند ارائه الگوی درست برای زندگی است، یادآورشد: مبلغان عرصه بین الملل نباید تنها مخاطبان خود را شیعیان قرار دهند، بلکه باید با حضور در مراکز و نهادهای علمی و گفتگو با ادیان و مذاهب دیگر، تفکر شیعه را ترویج داده و به شبهات پاسخ دهند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان با اشاره به این که دنیای غرب امروز نیازمند فکر سالم و زلال تشیع است، گفت: مکتب شیعه معتدل، عدالت‌گستر و مردم سالار است، مبلغانباید این فکر سالم را به جهانیان منتقل کنند و بدانند سفیران و رسولان حوزه‌‌ای هستند که رسالت آن رسالت پیامبر اسلام (ص) است.

