طرح جامع تربیت بدنی در آموزش و پرورش خراسان رضوی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با تدوین طرح جامع تربیت بدنی می توان در یک برنامه ریزی مدون به مدارج بالاتری در این حوزه دست یافت.

وی ورزش آموزشگاهی را پایه ورزشهای قهرمانی و پهلوانی دانست و با تاکید بر لزوم نهادینه کردن ورزش در میان دانش آموزان افزود: هدف اصلی ورزش ارتقای سلامت جسمانی است و همچنین باعث خواهد شد تا در آینده فرزندانمان با مشکلات ساختار قامتی مواجه نباشند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در خصوص احداث سالن های ورزشی و استخر های سر پوشیده علاوه بر استفاده از منابع و امکانات دولتی باید از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه نیز استفاده شود.

وی اظهارکرد: در حال حاضر کمبودی در فضاهای ورزشی سطح استان مشاهده نمی شود و چالشهایی که در برخی از اوقات هست مربوط به عدم تخصیص بهینه فضاهای موجود است که ساماندهی آن ضروری است.

وی با بیان اینکه دست یابی به وضعیت مطلوب تربیت بدنی د نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است تصریح کرد: از اداره کل ورزش و جوانان استان به طور خاص و همچنین سایر دستگاه های اجرایی به طور عام انتظار می رود که در خصوص استفاده از اماکن ورزشی خود با آموزش و پرورش همکاری کنند.

فروزان مهر ضمن تاکید بر توسعه فعالیت های مهارتی و آموزش های فنی حرفه ای به موضوع اشتغال نیز اشاره کرد و افزود: ارتقای سطح مهارت دانش آموزان و استفاده از ظرفیت به وجود آمده در فنی و حرفه ای باعث خواهد شد تا در زمینه اشتغال در آینده بامشکل کمتری مواجه شویم.

محمد تقی فخریان مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان این مطلب که استان با دارا بودن یک میلیون و 67 هزار دانش آموز و 78 هزار فرهنگی بالاترین تعداد فرهنگی و دانش آموز را در سطح کشور دارد افزود: هم اکنون 51 هزار کلاس در هشت هزار 670 مدرسه دایر است.