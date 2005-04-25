رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر : انسان با معنويت زنده است

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : رسول اكرم داراي ويژگي هايي است كه صرف نظر از خصوصيات شخصي و فردي ، به عنوان پيامبر خاتمي كه دين و كتاب خاتم را براي انسانها به ارمغان آورد ، پيامبري است كه از ويژگي هاي اجتماعي بسياري نيز برخوردار است .

وي با اشاره به اين كه پيامبر اكرم به امر خداوند متعال ، باب هدايت را به روي انسانها گشود ، گفت : اين هدايت مي بايست هميشه جاري و ساري بوده و در تمام اعصار و زمان ها نيز كاربرد داشته باشد .

حجت الاسلام نعمت الهي با تأكيد بر اين كه نياز به رهبر و راهنما ريشه در اعتقادات همه اديان الهي دارد ، به لطف و كرم خداوند براي توجه به امور هدايتي انسان اشاره كرد و افزود : پيامبر اكرم با تمام خصوصياتي كه مرتبط با وي است ، يعني كتاب خاتم و دين خاتم ، از چنان جامعيتي برخوردار است كه به خوبي مي تواند در همه اعصار و دوران ها ، پاسخگوي نياز بشر باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر در ادامه با اشاره به شعارهاي كليدي پيامبر اكرم (ص) كه به عنوان شعارهايي اساسي ، هميشه باب هدايت را براي ابناء بشر باز نگه مي دارد ، گفت : يكي از اين شعارهاي اساسي ، شعار "توحيد" است .

وي با اعلام اين كه تمام دعواها و مشكلات امروز بشر ناشي از فاصله گرفتن از توحيد است ، نخستين شعار پيامبر را براي رسيدن به وحدت و آرامش" توحيد" اعلام كرد و يادآورشد : ديگر شعار پيامبر اسلام تكميل مكارم اخلاق است به طوري كه وي فرمود " من آمده ام تا مكارم اخلاق را تكميل كنم" همين امر بيانگر تأثير اخلاق و رفتار فردي و اجتماعي در زندگي انسانها براي رسيدن به سعادت و آرامش دنيوي و اخروي است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اين كه به تعبير علماي اخلاق ، انسان داراي ساحت انديشه و صفات دروني است ، تأكيد كرد : چنانچه اين دو با يكديگر تلفيق و تكميل شوند ، نتيجه آن انسان كامل خواهد بود و اين تربيت انسان كامل ، تمام هم و غم پيامبر اكرم بود .

حجت الاسلام نعمت الهي با يادآوري اين كه عصر امروز ، عصر رشد عقلاني بشريت است ، افزود : بشريتي كه امروز زندگي مي كند در نوع نگرش ، رفتار و منش ، تفاوت هاي خاصي با انسان گذشته دارد .

وي گفت : براي آن كه بتوانيم شعارهاي پيامبر اكرم را براي تربيت انسان هايي كامل ، كاربردي كنيم مي بايست اين شعارها را به روز كرده و آنها را مطابق با شرايط زماني و مكاني ارائه دهيم .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر با تأكيد بر اين كه اگر نگاه شريعت نگاه بسته اي باشد و اگر آموزه هاي ديني را به روز نكنيم ، نمي توانيم آنطور كه لازم است در عرصه دنيا حركت كنيم ، افزود : تمام آموزه هاي ديني اسلام و پيامبر اكرم بايد مطابق با خواست و نياز جوانان و روشنفكران امروز تهيه و ارائه شود .

حجت الاسلام نعمت الهي يادآورشد : در دنياي پيچيده ارتباطات ، بايد از دين خمير مايه هاي اساسي ، پيام هاي ريشه اي و اساسي را دريافت كرد و در جهت گسترش ، تعميق و تبيين آنها فعاليت كرد ، در واقع پيام هاي روشنگرانه ، انسان ساز و زندگي ساز را بايد به شكلي صحيح و منطقي ارائه كرد .

وي با تصريح بر اين كه پيام ها را بايد مطابق روز و بر اساس نياز جامعه و مخاطب ، تفسير و ارائه كرد ، افزود : مخاطب امروز با گذشته تفاوت دارد و بايد توجه داشت چنانچه مخاطب به خوبي شناسايي شده ، پيام به روشي صحيح ارائه شود ، تأثيرگذاري مطلوب را خواهد داشت ، در واقع براي نتيجه گيري مطلوب ، گيرنده ، فرستنده و پيام مي بايست دقيق و صحيح باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر براي گسترش و تعميق دين ، فراتر از مرزهاي كشور نيز گفت : در سطح فرامرزي نيز انسان هاي تشنه معرفت در همه جا وجود دارند ، كساني كه از شرايط فعلي خود خسته بوده ، دچار بحران معنويت و هويت شده و به پوچي رسيده اند ، اين افراد بسيار تشنه معنويت ، معرفت ، هدايت و نجات هستند .

حجت الاسلام نعمت الهي همچنين به وجود بحران اخلاق ، بحران سياست و اجتماعي و ساير معضلات غرب اشاره كرد و گفت : اين بحران ها بشريت را به بن بست رسانده و به همين دليل نيز اين افراد تشنه معنويت هستند ، چرا كه بشريت با معنويت زنده است .

وي با اعلام اين كه در حال حاضر در دنياي غرب به بعد مادي انسان توجه ويژه مي شود و بعد معنوي و آسماني به فراموشي سپرده شده است ، گفت : پيشرفت هاي بسياري كه در عرصه هاي مختلف تكنولوژي ايجاد شده به خوبي بيانگر توجه به بعد مادي انسان است ، اما بعد معنوي انسانها كه 50 درصد بقيه شخصيت انسان را تشكيل مي دهد ، مورد بي توجهي قرار گرفته است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با تأكيد بر اين كه امروز انسان تشنه يافتن نيمه گمشده خود است ، گفت : اگر ما مسلمانان بتوانيم پيام ها را به درستي و صحيح ارسال كنيم ، نتيجه بسيار خوبي را كسب خواهيم كرد در واقع مثلث پيام ، گيرنده و فرستنده مي بايست به درستي عمل كند .